«Практик» дотянул сеть до Невского района
На Октябрьской набережной открылся коворкинг на 320 рабочих мест
Сеть коворкингов «Практик» вывела на рынок новое пространство гибких офисов на Октябрьской набережной, 34, корп. 6, площадью около 2,5 тыс. кв. м. Коворкинг стал одиннадцатым и самым удаленным от центра города сервисным офисом сети. Эксперты хорошо оценивают перспективы по заполнению локации арендаторами, даже с учетом ее расположения не в центральных и исторических районах.
Интерьер нового коворкинга компании «Практик»
В «Практик Октябрьская» предусмотрено 320 рабочих мест, в том числе кабинеты на два рабочих места и изолированные блоки для команд от 13 человек. Пространство занимает два этажа здания 1930 года постройки. До войны здесь находилась школа для взрослых, а в современное время объект долгое время занимал банк.
Стоимость аренды офиса в новом коворкинге составит 28 тыс. за рабочее место в месяц. В других гибких офисах сети, расположенных в центре Петербурга и исторических локациях города, цена аренды варьируется от 38 до 42 тыс. рублей за рабочее место в месяц. Вероника Чаканова, партнер, руководитель офисной группы IPG.Estate, оценивает стартовую стоимость аренды как более чем лояльную, учитывая удачное расположение коворкинга, качество отделки и предлагаемого сервиса.
Руководство сети не уточнило объем инвестиций, вложенных в приспособление объекта под гибкие офисы. Госпожа Чаканова сказала «Ъ Северо-Запад», что средняя стоимость отделки офиса при подведенных на объект инженерных коммуникациях составляет 100 тыс. рублей за «квадрат», а с учетом необходимости прокладки сетей — от 150 тыс. за «квадрат».
Нелли Алейникова, партнер, директор департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris, полагает, что важное значение в данном случае имеет удобная транспортная доступность, которая улучшится в ближайшее время с учетом завершения строительства Большого Смоленского моста. «Этот район сейчас активно развивается и имеет высокий потенциал роста»,— отметила эксперт. По словам госпожи Алейниковой, с учетом готовности офиса, удобной планировки и стоимости рабочего места ниже, чем в других локациях сети, новое пространство должно быстро найти своих арендаторов. Вероника Чаканова предполагает, что в коворкинге на Октябрьской набережной, как и на рынке в целом, сегодня корпоративными клиентами будут более востребованы офисные блоки.
Как рассказал изданию Евгений Лысый, управляющий партнер сети сервисных офисов «Практик», сейчас компания находится еще в процессе переговоров с крупными арендаторами. В этом году сеть не планирует открытия других гибких офисных пространств.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на рынке коворкингов в 2026 году, по прогнозу Maris, запланировано открытие новых гибких офисных пространств суммарной вместимостью 800 рабочих мест и общей площадью 5,5 тыс. кв. м.