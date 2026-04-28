«Практик» дотянул сеть до Невского района

Сеть коворкингов «Практик» вывела на рынок новое пространство гибких офисов на Октябрьской набережной, 34, корп. 6, площадью около 2,5 тыс. кв. м. Коворкинг стал одиннадцатым и самым удаленным от центра города сервисным офисом сети. Эксперты хорошо оценивают перспективы по заполнению локации арендаторами, даже с учетом ее расположения не в центральных и исторических районах.

В «Практик Октябрьская» предусмотрено 320 рабочих мест, в том числе кабинеты на два рабочих места и изолированные блоки для команд от 13 человек. Пространство занимает два этажа здания 1930 года постройки. До войны здесь находилась школа для взрослых, а в современное время объект долгое время занимал банк.

Стоимость аренды офиса в новом коворкинге составит 28 тыс. за рабочее место в месяц. В других гибких офисах сети, расположенных в центре Петербурга и исторических локациях города, цена аренды варьируется от 38 до 42 тыс. рублей за рабочее место в месяц. Вероника Чаканова, партнер, руководитель офисной группы IPG.Estate, оценивает стартовую стоимость аренды как более чем лояльную, учитывая удачное расположение коворкинга, качество отделки и предлагаемого сервиса.

Руководство сети не уточнило объем инвестиций, вложенных в приспособление объекта под гибкие офисы. Госпожа Чаканова сказала «Ъ Северо-Запад», что средняя стоимость отделки офиса при подведенных на объект инженерных коммуникациях составляет 100 тыс. рублей за «квадрат», а с учетом необходимости прокладки сетей — от 150 тыс. за «квадрат».

Нелли Алейникова, партнер, директор департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris, полагает, что важное значение в данном случае имеет удобная транспортная доступность, которая улучшится в ближайшее время с учетом завершения строительства Большого Смоленского моста. «Этот район сейчас активно развивается и имеет высокий потенциал роста»,— отметила эксперт. По словам госпожи Алейниковой, с учетом готовности офиса, удобной планировки и стоимости рабочего места ниже, чем в других локациях сети, новое пространство должно быстро найти своих арендаторов. Вероника Чаканова предполагает, что в коворкинге на Октябрьской набережной, как и на рынке в целом, сегодня корпоративными клиентами будут более востребованы офисные блоки.

Как рассказал изданию Евгений Лысый, управляющий партнер сети сервисных офисов «Практик», сейчас компания находится еще в процессе переговоров с крупными арендаторами. В этом году сеть не планирует открытия других гибких офисных пространств.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на рынке коворкингов в 2026 году, по прогнозу Maris, запланировано открытие новых гибких офисных пространств суммарной вместимостью 800 рабочих мест и общей площадью 5,5 тыс. кв. м.

Александра Тен