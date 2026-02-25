Сервисные офисы расширяют сети

В наступившем году рынок коворкингов и гибких офисов Петербурга прирастет четырьмя новыми объектами общей площадью около 5,5 тыс. кв. м на 800 рабочих мест. Такие данные публикует компания Maris, открытие новых пространств «Ъ Северо-Запад» подтвердили сети «Практик» и PAGE. По итогам прошлого года эксперты отмечают сокращение вакантности в данном сегменте рынка на фоне ограниченного ввода новых площадок, а также выраженного дефицита классических офисов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Всего за прошлый год в городе открылось шесть новых офисных пространств в общей сложности почти на 600 рабочих мест

В 2025 году сеть сервисных офисов «Практик» пополнилась 222 рабочими местами площадью 955 кв. м. Всего под управлением сети теперь находятся 16 объектов в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и Астане общей площадью 28,12 тыс. кв. м на 5739 рабочих мест. За год уровень вакантности на объектах «Практик» сократился на 11% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году компания откроет объект на Октябрьской набережной — 320 рабочих мест почти на 2,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе сети.

Другой игрок рынка — сеть коворкингов и гибких офисов PAGE — открыла в прошлом году два коворкинга на 284 рабочих места общей площадью 2,25 тыс. кв. м. Уровень заполняемости гибких офисов в среднем по сети составил 85%. В этом году сеть планирует открыть два коворкинга — сервисный офис под корпоративного клиента и объект на Васильевском острове, рассказали в компании.

По информации Maris, на Василеостровский район в 2025 году пришлось 7% от общего количества коворкингов в городе. Лидерами по числу предлагающихся рабочих мест в аренду оставались Центральный (35%) и Петроградский (14%) районы. Всего за прошлый год в городе открылось шесть новых офисных пространств в общей сложности почти на 600 рабочих мест. Годом ранее показатель был выше в 4,5 раза — в 2024 году в городе появилось 2,7 тыс. новых рабочих мест в гибких офисах.

Арендные ставки в коворкингах, как подсчитали в Maris, в 2025 году демонстрировали умеренный рост. По состоянию на конец года стоимость аренды фиксированного рабочего места варьировалась от 7,5 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, средний тариф достиг 18,5 тыс. рублей в месяц. Плавающее рабочее место стоило 6–27 тыс. рублей в месяц, а средний тариф был равен 12,5 тыс. рублей месяц. Дневной тариф аренды рабочего места в день составлял в среднем от 500 до 2200 рублей.

Директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко согласна, что к началу 2026 года в центральной части города отмечается высокая степень насыщенности рынка гибких офисов. Вакантность в гибких офисных пространствах отражает долю свободных рабочих мест, доступных для краткосрочной аренды, включая как фиксированные, так и нефиксированные места в open space и кабинетах. «По итогам 2025 года уровень вакантности в гибких офисах Санкт-Петербурга составил 15%, снизившись на 2 п. п. по сравнению с декабрем 2024 года. Сокращение показателя происходило на фоне ограниченного ввода новых площадок, а также выраженного дефицита классических офисов, который стимулировал перераспределение спроса в пользу гибких форматов»,— приводит цифры эксперт. По словам госпожи Волошенко, наиболее заметная динамика зафиксирована в несетевых проектах: доля свободных рабочих мест в них снизилась вдвое и впервые опустилась ниже среднерыночного уровня — до 14%.

Александра Тен