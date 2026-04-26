Главные новости за неделю 20–26 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Туапсе в ночь на 20 апреля подвергся очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате происшествия в районе морского порта погиб один мужчина.

Бывший замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова признала вину по уголовному делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Объем просроченной ипотечной задолженности в Краснодарском крае по состоянию на 1 марта 2026 года составил 18,3 млрд руб. Это первое место среди регионов ЮФО.

Тарифная квота на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза в период с 15 февраля по 30 июня 2026 года распределена между 13 экспортерами Краснодарского края. Общий объем квоты составляет 1,76 млн тонн.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению председателем совета директоров транспортно-логистической группы «Дело» Сергеем Шишкаревым 49% доли в ООО «УК "Дело"», принадлежащей госкорпорации «Росатом».

Отсыпку песка для восстановления пляжей начали в Анапе. Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Одной из территорий, на которой будут проводиться работы, является отрезок от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Его протяженность составляет 3,5 км.

Военный суд заочно вынес приговор командиру 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитану первого ранга Александру Щепцову. Его признали виновным в организации террористического акта на территории Республики Крым, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб.

Администрация Краснодара планирует в мае 2026 года провести торги и заключить муниципальный контракт на реконструкцию второго участка Западного подъезда к городу.

Московский городской суд 23 апреля отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменения решение Останкинского районного суда об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его делового партнера Андрея Марченко.

Бывший губернатор Кубани Ткачев впервые вошел в мировой рейтинг Forbes.

Имущество членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на общую сумму порядка 900 млн руб. обратили в доход государства по решению суда.

Октябрьский районный суд Краснодара прекратил деятельность главного прокурора региона Галины Черновой.

В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале, возгорание ликвидировали в течение пяти дней.

Правительство Великобритании сорвало сделку о покупке российским бизнесменом Юрием Шамарой из Краснодарского края гольф-клуба на севере Англии из-за вероятной угрозы нацбезопасности.

Один человек погиб и четыре пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в реке и прибрежной зоне. С момента начала операции собрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта.