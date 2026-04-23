Суд в Москве оставил в силе изъятие имущества экс-судьи Момотова и его компаньона

Московский городской суд 23 апреля отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменения решение Останкинского районного суда об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его делового партнера Андрея Марченко, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по гражданским делам подтвердила выводы первой инстанции, которая в октябре 2025 года удовлетворила антикоррупционный иск Генпрокуратуры к господам Момотову и Марченко, а также Ивану Марченко. Апелляция признана необоснованной.

По данным РБК, представитель господина Марченко заявлял, что рассмотрение дела заняло четыре заседания, в ходе которых, по его оценке, была решена судьба активов примерно на 10 млрд руб. Защита утверждает, что суд отказал в удовлетворении всех ходатайств и не назначил ни одной экспертизы.

Ранее Останкинский райсуд постановил изъять в доход государства имущество, связанное с бывшим судьей, включая сеть бизнес-отелей Marton, принадлежащую Андрею Марченко и объединяющую около 40 гостиниц в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Суд пришел к выводу, что Виктор Момотов, вопреки антикоррупционным ограничениям, извлекал доход от предпринимательской деятельности в особо крупном размере, а также использовал служебные полномочия для влияния на судебные решения и увеличения стоимости активов.

Ответчиками по делу выступили Андрей Марченко и его сын Иван, оба арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также ООО «Гостиница "Вологда"». В качестве третьего лица к процессу было привлечено Росимущество.

Параллельно с иском Генпрокуратуры на сумму около 9 млрд руб. инспекция ФНС №5 по Краснодару инициировала взыскание имущества господина Марченко в счет погашения налоговой задолженности в размере 193,7 млн руб. По итогам проверки налоговый орган выявил признаки дробления бизнеса в подконтрольных предпринимателю структурах и доначислил налоги, включая НДС на 168 млн руб., НДФЛ на 46 млн руб. и налог на имущество физических лиц на 11 млн руб., а также штрафные санкции.

