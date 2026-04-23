Бывший губернатор Кубани Ткачев впервые вошел в мировой рейтинг Forbes

В 2026 году в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes впервые появились 14 новых участников из России. Самым состоятельным дебютантом стал Руслан Рахимкулов, владелец инвестиционного холдинга Kafijat, имеющего доли в ряде крупных венгерских компаний. В числе «новичков» рейтинга бывший губернатор Кубани Александр Ткачев.

По данным издания, половина новых фигурантов списка — семь человек — связаны с агропромышленным комплексом и пищевой индустрией. Среди остальных — представители фармацевтического бизнеса, частной медицины, IT-сектора и розничной торговли. Возраст дебютантов варьируется от 43 до 74 лет. Десять из них сформировали капитал самостоятельно, тогда как четверо унаследовали активы, созданные в период приватизации 1990-х годов.

В числе новых российских миллиардеров оказался бывший глава Краснодарского края Александр Ткачев, чье состояние Forbes оценил в $1,8 млрд. Основные активы предпринимателя сосредоточены в агрохолдинге «Агрокомплекс», а также в группе Mantera, объединяющей туристическую инфраструктуру на юге России.

Александр Ткачев начал карьеру на Выселковском комбикормовом заводе, который впоследствии возглавил. В 1990-е годы предприятие было приватизировано и стало основой для создания «Агрокомплекса», который в дальнейшем расширялся за счет покупки профильных активов. В 1995 году господин Ткачев был избран депутатом Государственной думы, а в 2000 году возглавил Краснодарский край, оставаясь губернатором до 2015 года. После этого он занял пост министра сельского хозяйства РФ, который покинул в 2018 году, вернувшись к управлению бизнесом.

В настоящее время господин Ткачев занимает пост председателя совета директоров «Агрокомплекса» и контролирует около 82% акций компании. Холдинг входит в число крупнейших игроков российского аграрного рынка, занимая ведущие позиции по производству молока, мяса и сахара. Группа Mantera управляет рядом туристических объектов, включая курорты «Красная Поляна» и «Архыз», парк развлечений «Сочи Парк», игорную зону, гостиничные активы и винодельческие проекты.

Вячеслав Рыжков