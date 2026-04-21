Жители Кубани накопили 18,3 млрд рублей просроченного долга по ипотеке

Объем просроченной ипотечной задолженности в Краснодарском крае по состоянию на 1 марта 2026 года составил 18,3 млрд руб. Это первое место среди регионов ЮФО. Динамика с начала года составила 8% (16,9 млрд руб. на 1 января). Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав открытые данные Центробанка.

Задолженность жителей Южного федерального округа по ипотеке достигла 30 млрд руб. Рост показателя с начала года составил 7% (на 1 января 2026 года — 28 млрд руб.). Интересно, что по состоянию на 1 января 2025 года объем просрочки в ипотеке (неплатежи по кредитам свыше трех месяцев) составлял 11,5 млрд руб. Соответственно, рост за прошлый год — 144% (за 2024 год — 92%). Просроченная задолженность по ипотеке в строящемся жилье также выросла с начала 2026 года на 7%, составив на 1 марта — 5 млрд руб.

По показателю динамики в ЮФО лидирует Республика Адыгея, где объем просрочки за два месяца вырос на 13% — с 790 млн руб. до 890 млн руб. Жители Ростовской области просрочили на три месяца платежи по жилищным кредитам на общую сумму 5,5 млрд руб. (второе место по ЮФО). В Крыму просроченная задолженность по ипотеке на начало марта составляла 1 млрд руб. с ростом с начала года на 2% (в стройке — 106 млн руб., –2%). В Севастополе — 372 млн руб., снижение за два месяца на 1%). Помимо Севастополя, в ЮФО снижение показателя объема просроченной ипотеки показала также Республика Калмыкия (–1%).

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов в беседе с «Ъ-Кубань» отметил, что ситуация в регионах ЮФО и СКФО глобально не отличается от средней по стране: уровень просроченной задолженности по ипотеке растет, но критическим назвать его нельзя. По наблюдениям эксперта, абсолютные цифры задолженности выше там, где больше было выдано ипотечных кредитов. В Южном федеральном округе — это Краснодарский край.

«Причины роста просроченной задолженности, на мой взгляд, заключаются в невозможности быстрой продажи предмета залога без дисконта к рыночной цене в случае, если заемщик предвидит проблемы с обслуживанием кредита. Еще одна очевидная причина — снижение платежеспособности у отдельных категорий заемщиков вследствие роста стоимости жизни.

Идентичны причины и неплатежей на строящемся рынке жилья: не рассчитали свой доход, не предвидели задержку ввода домов в эксплуатацию, не задумывались о росте стоимости ремонтных материалов. Плюс невозможность сдать жилье в аренду по желаемой ставке или перепродать квартиру в сжатые сроки — покупатель на рынке пока отсутствует, так как предпочитает накапливать процентный доход по депозитам вместо инвестиций в недвижимость»,— комментирует господин Аксенов.

