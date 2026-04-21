ФАС одобрила покупку Сергеем Шишкаревым доли «Росатома» в ГК «Дело»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению председателем совета директоров транспортно-логистической группы «Дело» Сергеем Шишкаревым 49% доли в ООО «УК "Дело"», принадлежащей госкорпорации «Росатом». Как сообщили ТАСС представители бизнесмена, согласование выдано с рядом предписаний, касающихся операционной деятельности ключевых активов группы.

По условиям регулятора, ограничения будут действовать в течение 10 лет после завершения консолидации 100% доли компании. В их числе — обязанность раскрывать ценовую и сбытовую политику на сайте компании, а также регулярно информировать ФАС об объемах перевалки грузов.

Группа компаний «Дело» специализируется на портовой перевалке и бункеровке судов в Новороссийске, железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозках, а также транспортировке нефти и нефтепродуктов.

«Росатом» вошел в капитал группы в конце 2019 года, приобретя 30% за 29,9 млрд руб., а в 2022 году увеличил долю до 49%. В результате сделки структура собственности «Дела» выглядела следующим образом: 50% — у Сергея Шишкарева, 49% — у «Росатома», 1% — у ООО «Р-Альянс».

