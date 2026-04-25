Власти Британии не дали бизнесмену из Краснодарского края купить гольф-клуб

Правительство Великобритании сорвало сделку о покупке российским бизнесменом Юрием Шамарой гольф-клуба на севере Англии из-за вероятной угрозы нацбезопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По информации газеты, Юрий Шамара, который до 2025 года владел на Кубани Ильским нефтеперерабатывающим заводом, был заинтересован в приобретении гольф-клуба Grange-over-Sands в Озерном крае. Как пишет издание, ранее члены клуба проголосовали за продажу имеющего долги объекта на имя дочери предпринимателя, певицы Анастасии Шамары. Но после того, как вмешалось британского правительство, сделка была сорвана.

По данным Financial Times, власти Британии усмотрели в возможной продаже угрозу нацбезопасности, так как гольф-клуб находится рядом с железной дорогой.

Железная дорога якобы обслуживает верфь компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс, где ведется строительство атомных подводных лодок, а также комплекс Sellafield, который используется в качестве хранилища ядерных отходов. После давления со стороны правительства сделку по покупке клуба отменили.

Как указано в заявлении клуба, потенциальный покупатель от сделки отказался. Анастасия Шамара подтвердила FT эту информацию, пишет ТАСС.

Адвокат Юрия Шамары отверг спекуляции британских властей, сказав, что бизнесмен не был «осведомлен о географической близости гольф-клуба и связанных с оборонным сектором предприятий». По словам адвоката, как энтузиаст он планировал поддержать испытывающий финансовые трудности местный гольф-клуб. По данным FT, сделка могла обойтись в 800 тыс. фунтов стерлингов.

Сергей Емельянов