В Нальчике состоялось открытие тропы здоровья на гору Большая Кизиловка

На прошедших выходных состоялось открытие экотропы — терренкур «Тысяча ступеней» был реконструирован впервые за 47 лет. Проект реновации разработала команда Института развития города «Платформа» при активном участии жителей Нальчика. Ремонт участка туристического маршрута осуществлялся национальным проектом «Туризм и территория гостеприимства» при поддержке Сбера.

Фото: Артур Шугушев

Ремонтные работы начались в ноябре 2025 года и продлились до апреля 2026 года. За полгода была проведена масштабная реконструкция трех станций, расположенных по маршруту тропы и пешеходного моста через реку Нальчик. Основной упор был сделан на технологичные и спортивно-оздоровительные решения: вдоль тропы организованы комфортные места отдыха, мягкое освещение, были высажены более сотни растений, установлены теннисные столы и дополнительные воркаут-площадки. Команда дизайнеров и архитекторов обратилась и к современному искусству — следуя по маршруту, можно увидеть мурал Елены Романовской, элементы национального орнамента авторства Милы Хацук и мозаику Керима Аккизова.

В рамках открытия тропы здоровья для гостей был организован спортивный праздник, на котором каждый желающий мог поучаствовать в различных активностях, например, попробовать свои силы в йоге, силовых упражнениях, сайклинге и даже взойти на гору вместе с опытным инструктором.

Напомним, терренкур «Тысяча ступеней», ведущий на гору Большая Кизиловка, построен в 1979 году. Протяженность маршрута составляет 2,6 километра, а наивысшая точка расположена на высоте 843 метра.

Залина Бейтуганова, Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка: «Забота о природе и качестве городской среды — это инвестиция в здоровое и счастливое будущее жителей и гостей региона. Терренкур — не просто прогулочная зона, а настоящее зеленое сердце Нальчика, где можно насладиться природой, заняться спортом и провести время вместе с близкими. Для Сбера быть частью масштабного проекта по благоустройству одного из самых красивых и видовых мест города — большая честь и ответственность. Мы рады поддерживать такие инициативы, вносить вклад в развитие региона, делая его еще более туристически привлекательным, современным и комфортным для жизни».