Квота на вывоз зерна за пределы ЕАЭС выделена 13 экспортерам Краснодарского края

Тарифная квота на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза в период с 15 февраля по 30 июня 2026 года распределена между 13 экспортерами Краснодарского края. Общий объем квоты составляет 1,76 млн тонн, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе кубанского минсельхоза.

Распределение осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании заявок компаний и в рамках установленного механизма регулирования зернового экспорта. Квотирование применяется для балансировки поставок в условиях изменения урожайности и внутреннего спроса.

Ранее правительство увеличило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых за пределы ЕАЭС до 5 млн тонн до конца текущего сельхозсезона. Решение объясняется рекордным урожаем 2025 года и необходимостью освобождения складских мощностей перед новым сезоном. По оценкам властей, валовой сбор зерна в стране составил 141,2 млн тонн против 125,9 млн тонн годом ранее, в том числе производство пшеницы выросло до 91 млн тонн.

Экспорт зерна в России регулируется системой квотирования с 2021 года: в первой половине сезона поставки осуществляются без ограничений, а с 15 февраля по 30 июня — в рамках квоты с применением плавающей пошлины. За ее пределами действует повышенная ставка в размере 50% таможенной стоимости партии, но не менее 100 евро за тонну.

Эксперты, как писал «Ъ», отмечают, что увеличение квоты связано с ростом экспортной активности в марте, а также с внешним спросом на фоне изменений конъюнктуры, в том числе на рынках Ближнего Востока. По оценке Минсельхоза, экспортный потенциал зерна в текущем сезоне составляет 53–55 млн тонн, из которых около 43–44 млн тонн приходится на пшеницу.

Вячеслав Рыжков