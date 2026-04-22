В Анапе началась отсыпка песка для восстановления пляжей

Отсыпку песка для восстановления пляжей начали в Анапе. Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Одной из территорий, на которой будут проводиться работы, является отрезок от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Его протяженность составляет 3,5 км. Сейчас специалисты обустроили на месте временную дорогу для проезда техники.

По словам губернатора региона, работники будут насыпать дополнительный слой песка, толщина которого составит не менее 50 см. Ранее эта технология была опробована на тестовом участке.

«Эксперимент подтвердил свою эффективность: береговая зона получила положительное заключение Роспотребнадзора и признана безопасной для отдыха»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Для отсыпки специалисты используют песок из ближайших карьеров. Он максимально близок по составу к местному грунту.

