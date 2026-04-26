За ночь над Севастополем сбили 71 БПЛА

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся одной из наиболее массированных атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, силами ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп было уничтожено 71 устройство.

В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

По данным городской спасательной службы, повреждения зафиксированы в 34 многоквартирных домах в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, частично повреждены балконы. Кроме того, различные повреждения получили 17 частных домов, также поступили сообщения о повреждении пяти автомобилей.

Осколки сбитых беспилотников повредили остекление на территории Академии хореографии, пострадавших нет. На проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в районе Загородной Балки повреждена крыша станции технического обслуживания.

Возгорания зафиксированы в нескольких районах: между селами Родное и Терновка загорелась сухая трава, в районе Кара-Кобы — лесная подстилка. Кроме того, части сбитого беспилотника упали на железнодорожные пути, повредив контактную сеть; железнодорожное полотно не пострадало, однако возможны задержки пригородных поездов.

Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и при обнаружении опасных предметов обращаться в экстренные службы.

Вячеслав Рыжков