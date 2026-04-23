Торги по реконструкции Западного подъезда в Краснодаре проведут в мае

Администрация Краснодара планирует в мае 2026 года провести торги и заключить муниципальный контракт на реконструкцию второго участка Западного подъезда к городу. Работы пройдут на участке км 17+218 — км 20+375 — от торгового центра «Лента» до развязки на улице Дзержинского. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию краевого центра.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что вся необходимая для проведения торгов проектная документация подготовлена и передана. Стоимость строительно-монтажных работ оценивается примерно в 2,5 млрд руб. Завершить реконструкцию этого участка планируют в 2028 году.

Первоначально выполнить работы на всех трех участках Западного подъезда планировалось в 2026–2027 годах.

Алина Зорина