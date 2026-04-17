В Крыму и Севастополе выросло число подключений к региональному тарифу

Свыше 570 тыс. жителей Республики Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей подключили единый тарифный план «СберБлиже» с момента его запуска в апреле прошлого года.

Продукт был разработан с учетом особенностей обслуживания клиентов в указанных регионах.

Наибольшее число подключений приходится на Крым и Севастополь: с начала 2025 года здесь оформлено более 260 тыс. подключений. В среднем ежемесячно тариф выбирают около 26 тыс. клиентов.

Динамика подключений в 2025 году распределялась неравномерно. Максимальные показатели зафиксированы в декабре — порядка 36 тыс. подключений. В ноябре — около 31 тыс., в июне — примерно 30 тыс. В начале 2026 года тенденция сохранилась: за январь и февраль к тарифу подключились еще около 50 тыс. пользователей.

Чаще всего подключение осуществляется в офисах при оформлении банковских продуктов. Также доступно самостоятельное подключение и оформление через специалистов выездного сервиса.

В региональном подразделении финансовой организации в Крыму и Севастополе отмечают, что рост подключений связан с постепенным расширением клиентской базы и особенностями региона.