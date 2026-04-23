В Адыгейском отделении Сбербанка назначен новый заместитель управляющего

Александр Андросов назначен заместителем управляющего Адыгейского отделения Сбербанка. Он будет руководить блоком корпоративно-инвестиционного бизнеса.

За 22 года работы в Сбербанке Александр Андросов прошел путь от кредитного инспектора до исполнительного директора управления организации продаж РГС Юго-Западного банка. Этот опыт позволил Александру накопить управленческие навыки и умение эффективно взаимодействовать с крупным, средним бизнесом и государственными органами.

Асхад Дышеков

Асхад Дышеков, Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка: «Александр Андросов зарекомендовал себя как энергичный и эффективный руководитель, способный решать сложные задачи. Уверен, что благодаря его опыту и компетенциям отделение укрепит позиции в корпоративном банковском сегменте и предложит рынку качественно новый уровень сервиса и экспертизы, адаптированный под запросы местных предпринимателей».

Александр Андросов выразил уверенность в значительном потенциале региона и подтвердил намерение активно развивать партнерские отношения с местными предприятиями.

Александр Андросов

Александр Андросов, заместитель управляющего Адыгейским отделением Сбербанка: «В Республике Адыгея реализуются амбициозные проекты, требующие современных технологических и финансовых решений. Наша задача — не просто сопровождать эти инициативы, а быть для бизнеса полноценным партнером, способным предложить не только финансирование, но и современные цифровые инструменты, отраслевую экспертизу и доступ к технологиям».

Новый руководитель обозначил приоритетные направления своей деятельности: реализация стратегии развития в приоритетных отраслях и флагманских проектах региона. Среди них: туризм, строительство и сельское хозяйство в Республике.