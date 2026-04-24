Имущество членов семьи Чернова на сумму 900 млн рублей обратили в доход государства

В рамках иска к членам семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Октябрьский районный суд Краснодара решил обратить в доход государства имущество на общую сумму порядка 900 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно данным пресс-службы судов, в доход Российской Федерации обратили шесть земельных участков общей площадью 9,1 тыс. кв. м, 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 822,8 кв. м, 36 кг золота в слитках и монетах, а также 22 млн руб., размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях.

Решение суда обращено к немедленному исполнению. Ранее по решению Октябрьского районного суда Краснодара была прекращена нотариальная деятельность экс-супруги бывшего председателя краевого суда Галины Черновой и нескольких соответчиков по делу.

