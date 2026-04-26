В Туапсе убрали более 2,5 тысяч кубометров загрязненного грунта

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в реке и прибрежной зоне, сообщили в оперштабе Кубани. По данным ведомства, к работам привлечены 132 человека и 26 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Керчи Фото: Администрация Керчи

С момента начала операции собрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта. Очистка ведется по руслу реки Туапсе, в акватории и вдоль береговой линии Черного моря.

Извлеченные нефтепродукты помещаются в кубовые контейнеры и автотранспортом вывозятся на территорию морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, где осуществляется их утилизация.

Работы проводятся в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Инцидент, по данным властей, был спровоцирован атакой беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 20 апреля город вновь подвергся массированной атаке БПЛА, в результате чего на территории морского порта произошло возгорание. Обломки сбитых беспилотников повредили остекление ряда зданий и газовую трубу, в отдельных районах фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По информации прокуратуры, в морском порту также были зафиксированы повреждения объектов транспортной инфраструктуры. Пожар на терминале, как сообщалось, был полностью ликвидирован вечером в пятницу.

Вячеслав Рыжков