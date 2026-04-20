Экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова признала вину

Бывший замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова признала вину по уголовному делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом госпожа Минькова заявила в зале суда, сообщает ТАСС.

Фото: сайт администрации Краснодарского края

«Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном»,— заявила Анна Минькова.

Как сообщил адвокат, она добровольно компенсировала ущерб в 5,4 млн руб. по уголовному делу.

Анну Минькову задержали в конце января 2026 года по подозрению в мошенничестве. 29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил экс-замгубернатора под домашний арест на два месяца. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

17 апреля в окончательную редакцию обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Анны Миньковой добавили статью о легализации денежных средств или имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Алина Зорина

