Командира украинского подразделения заочно осудили за теракты в Крыму

Военный суд заочно вынес приговор командиру 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитану первого ранга Александру Щепцову. Его признали виновным в организации террористического акта на территории Республики Крым, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, в декабре 2024 года и мае 2025 года Щепцов и его подчиненные осуществляли террористическую деятельность. Для устрашения населения и дестабилизации работы органов власти они применяли безэкипажные катера, оснащенные управляемыми ракетами. В результате ударов по территории Республики Крым, совершенных по приказу Щепцова, погибли люди и был причинен значительный ущерб.

Суд назначил Щепцову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме. Остальную часть срока он должен провести в исправительной колонии особого режима.

Ранее Щепцов уже был признан виновным в совершении террористических актов на территории Крыма и также приговорен к пожизненному заключению. По тому делу первые восемь лет он должен отбыть в тюрьме. Обвиняемый находится в международном розыске.

Алина Зорина