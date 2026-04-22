Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Командира украинского подразделения заочно осудили за теракты в Крыму

Военный суд заочно вынес приговор командиру 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитану первого ранга Александру Щепцову. Его признали виновным в организации террористического акта на территории Республики Крым, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, в декабре 2024 года и мае 2025 года Щепцов и его подчиненные осуществляли террористическую деятельность. Для устрашения населения и дестабилизации работы органов власти они применяли безэкипажные катера, оснащенные управляемыми ракетами. В результате ударов по территории Республики Крым, совершенных по приказу Щепцова, погибли люди и был причинен значительный ущерб.

Суд назначил Щепцову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме. Остальную часть срока он должен провести в исправительной колонии особого режима.

Ранее Щепцов уже был признан виновным в совершении террористических актов на территории Крыма и также приговорен к пожизненному заключению. По тому делу первые восемь лет он должен отбыть в тюрьме. Обвиняемый находится в международном розыске.

Алина Зорина

Новости компаний Все