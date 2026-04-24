Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушили
На морском терминале в Туапсе полностью потушили возгорание, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ликвидация пожара на терминале в Туапсе проводилась в круглосуточном режиме. Вениамин Кондратьев сообщил, что в тушении возгорания участвовали порядка 300 человек в течение пяти дней.
Специалисты осуществляют регулярный мониторинг акватории вблизи Туапсе. Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор в постоянном режиме анализирует пробы воздуха на содержание вредных веществ. Жителей и гостей Туапсе призвали соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов до улучшения ситуации.