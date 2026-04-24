Суд Краснодара прекратил деятельность главного нотариуса Краснодарского края Галины Черновой

Октябрьский районный суд Краснодара пришел к выводу о прекращении права нотариальной деятельности Галины Черновой, бывшей супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд принял во внимание приведенные обстоятельства и правовое обоснование иска к членам семьи бывшего председателя краевого суда в рамках законодательства о противодействии коррупции. Вывод суда гласит, что имущество, приобретенное ответчиками, а также вырученные средства от его продажи подлежат обращению в доход государства.

Кроме Галины Черновой, право нотариальной деятельности прекращено для Елены Рязанской, Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой.

Согласно материалам суда, экс-председатель Краснодарского краевого суда Чернов в период с 1994 по 2019 годы занимался незаконной деятельностью, владея и управляя хозяйствующими обществами. Полученные доходы, по версии суда, Чернов вкладывал в недвижимость, приобретение автомобилей и предметов роскоши, оформленные на членов семьи и подконтрольных лиц.

Как сообщает пресс-служба судов региона, бывший председатель Краснодарского краевого суда также способствовал избранию президентом Нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены Галины Черновой. По ее инициативе вице-президентом палаты была избрана дочь бывших супругов Елена Рязанская, в сокрытии имущества установили причастность второй дочери Черновых, Анастасии Шепель. До 24 апреля 2026 года она являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

Кристина Мельникова