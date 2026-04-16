Домклик: Краснодар вошел в десятку лидеров по снижению стоимости аренды жилья в I кв. 2026 года

Аналитический центр Домклик изучил, как изменились ставки долгосрочной аренды в I кв. 2026 года. В исследовании учитывались однокомнатные квартиры и студии в сегменте комфорт- и экономкласса (от 20 до 40 кв. м).

В подавляющем большинстве городов (16 из 20) стоимость аренды снизилась, сильнее всего — в Волгограде (–20,0%), Нижнем Новгороде (–16,7%) и Челябинске (–16,0%). Не обошла стороной данная тенденция и крупнейшие мегаполисы: в Санкт-Петербурге медианная стоимость аренды сократилась на 10,6%, а в Москве — на 5,9%.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Повышенный спрос на аренду, характерный для 2024 — первой половины 2025 года, сократился, и сейчас наблюдается довольно устойчивый тренд на снижение арендных ставок. По итогам IV кв. 2025 года медианная стоимость аренды в России снизилась на 3,7%, а в I кв. 2026 года — уже на 8%.

Растущая конкуренция на рынке долгосрочной аренды вынуждает собственников снижать ставки. В среднем по России предложение арендных квартир увеличилось на 28,1%, а во многих городах (Уфа, Омск, Тюмень, Челябинск или Нижний Новгород) уверенно превысило средние показатели».

Что происходило с ценами на аренду в начале 2026 года

Цены выросли только в Ростове-на-Дону (+25,0% — такой рост связан с сезонными колебаниями) и Уфе (+2,2%), а в Воронеже и Казани не изменились. В остальных 16 городах динамика варьировалась от –20,0 до –4,2%.

Лидером по снижению стоимости аренды стал Волгоград (–20,0%), там аренда подешевела с 25 до 20 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли Нижний Новгород (–16,7%, с 30 до 27 тыс. руб.) и Челябинск (–16%, с 25 до 21 тыс. руб.).

Более умеренное снижение цен зафиксировано в Калининграде (–9,2%, до 27,3 тыс. руб.), Омске (–8,7%), Перми (–7,8%), Тюмени и Иркутске (по –7,4%), Москве (–5,9%, до 59 тыс. руб.) и Самаре (–4,2%).

Ставки аренды в Москве продолжают снижаться, а темпы снижения растут. Если в IV кв. 2025 года цены снизились всего на 1,3%, то в начале 2026 года этот показатель почти приблизился к 6%.

Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Краснодар по итогам I кв. 2026 года вошел в топ-10 городов по снижению цен на аренду жилья. Так, медианная ставка аренды жилья в марте снизилась на 12% и достигла 22 тыс. рублей, в то время как в декабре 2025 года она составляла 25 тыс. рублей. При этом по итогам первых трех месяцев 2026 года мы наблюдаем рост числа предложений аренды жилья в краевой столице на 28,7%».

Приток квартир на рынок охладил цены

Динамика роста количества арендных квартир сохраняется с IV кв. 2025 года. В последнее время увеличивается предложение квартир в новых домах, построенных в начале 2020-х годов, в результате чего конкуренция на рынке долгосрочной аренды растет. Кроме того, это приводит к падению цен на квартиры в домах советской постройки, особенно в городах с большими объемами такого жилья (Волгоград, Челябинск).

Исследование показало, что количество доступных квартир выросло во всех крупных городах, кроме Перми (–42,1%) и Ростова-на-Дону (–30,6%). При этом в Ростове-на-Дону падение предложения повлияло на увеличение ставок (+25,0%), в отличие от Перми, где аренда подешевела почти на 8%.

В 11 крупных городах прирост предложения оказался более высоким, чем в среднем по России (+28,1%). Прежде всего это Уфа (+77,3%) и Омск (+67,0%), а также Самара (48,4%), Тюмень (+45,3%), Челябинск (+43,6%), Воронеж (+41,6%) и Нижний Новгород (+38,4%).

В Москве предложение выросло на 16,6%, а в Санкт-Петербурге на 7,2% — в Северной столице прирост арендных квартир был наиболее скромным.

Сколько сейчас стоит снять квартиру

Москва остается городом с самой дорогой арендой (59 тыс. руб.), уверенно опережая другие города. Второе место — у Санкт-Петербурга (39 тыс. руб.), от него немного отстает Владивосток (38 тыс. руб.).

В девяти городах арендные ставки находятся в диапазоне 25–30 тыс. рублей. Среди них Иркутск, Новосибирск и Казань (по 30 тыс. руб.), в Калининграде — 27,3 тыс. руб. и практически столько же в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге (по 27 тыс. руб.). В Тюмени и Ростове-на-Дону медианные ставки аренды составили 25 тыс. рублей.

Наиболее низкие ставки долгосрочной аренды сохраняются в Волгограде и Воронеже (по 20 тыс. руб.), а также Омске и Челябинске (по 21 тыс. руб.).

Методология: как считали аналитики

Аналитики Домклик рассмотрели данные витрины Домклик по долгосрочной аренде в крупных городах России в марте 2026 года и декабре 2025 года. В выборке участвовали квартиры и студии эконом- и комфорт-сегмента площадью от 20 до 40 кв. м.

На основе этих данных аналитики вычислили разницу в медианной стоимости аренды за период с декабря 2025 года по март 2026 года, ранжировав динамику цен по возрастанию (от городов с наибольшим снижением цен к наименьшему). Дополнительно аналитики рассчитали объемы предложения за тот же период.