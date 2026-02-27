Липецкий завод Evolute и Voyah заработал 1,2 млрд рублей в 2025 году
По итогам 2025 года основное производственное юрлицо завода электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области АО «Эвиа» (работает в связке с дистрибьютором брендов ООО «Моторинвест») увеличило выручку в 16 раз — с 2,11 до 34,98 млрд руб. Чистая прибыль выросла с 793 тыс. до 1,25 млрд руб. Резкая динамика объясняется эффектом низкой базы. Компания была зарегистрирована в октябре 2023-го и в 2024 году фактически еще только начинала операционную деятельность, следует из финпоказателей предприятия, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
- Себестоимость продаж АО «Эвиа» составила в 2025 году 31,56 млрд руб., валовая прибыль — 3,42 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 2,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 1,51 млрд руб. Эти показатели за 2024 год были в десятки раз ниже.
- Активы предприятия за год увеличились в цене с 3,7 до 24,31 млрд руб. (+557%). Основные средства выросли с 149,6 млн до 2,52 млрд руб. (более чем в 16 раз). Запасы увеличились с 1,27 до 6,74 млрд руб. (+432%).
- Дебиторская задолженность поднялась с 2,19 млрд руб. на 31 декабря 2024 года до 13,41 млрд руб. на 31 декабря 2025-го (+511%).
- Кредиторская задолженность за тот же период выросла с 3,68 до 20,35 млрд руб. (+454%).
АО «Эвиа», как сообщается в пресс-релизах компании, в марте 2022 года подписало с Минпромторгом РФ и правительством Липецкой области специальный инвестиционный контракт, предусматривающий сборку электромобилей Evolute из китайских машинокомплектов, а затем — развитие собственного производства за 13 млрд руб. за 11 лет. При этом в марте 2022-го такого юридического лица не существовало в РФ: АО «Эвиа», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано 31 октября 2023-го.
В «Моторинвесте» передали «Ъ-Черноземье», что готовы комментировать финпоказатели АО «Эвиа» только по официальному редакционному запросу. «Ъ-Черноземье» направил его в пресс-службу компании.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эвиа» (до октября 2024-го — АО «77 электро») зарегистрировано в октябре 2023 года в Москве, год спустя перерегистрировано в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области, где расположен сборочный завод электромобилей и гибридов Evolute и Voyah. Основной вид деятельности АО — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Сведения об акционерах не раскрываются. Генеральный директор — Александр Варнин.
АО «Эвиа» владеет 100% уставного капитала ООО «ЕВ солюшнс», занимающегося разработкой телематических решений для эксплуатации автомобилей Evolute и Voyah в России. Эта организация зарегистрирована на улице Мытной, 66 в Москве — там же находится головной в РФ шоурум брендов Evolute и Voyah, принадлежащий дистрибьютору этих брендов — ООО «Моторинвест» Андрея Резникова. Там же находится и офис «Моторинвеста».
- Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 19 февраля на заводе электромобилей обрушилась кровля цеха сварки на площади 5 тыс. кв. м. Восемь рабочих были госпитализированы, из них четверо — в тяжелом состоянии. По данным на 26 февраля эти четверо остаются в больницах. Трое из них находятся в местных учреждениях, еще один был перевезен в Москву.