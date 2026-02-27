Липецкий завод Evolute и Voyah заработал 1,2 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года основное производственное юрлицо завода электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области АО «Эвиа» (работает в связке с дистрибьютором брендов ООО «Моторинвест») увеличило выручку в 16 раз — с 2,11 до 34,98 млрд руб. Чистая прибыль выросла с 793 тыс. до 1,25 млрд руб. Резкая динамика объясняется эффектом низкой базы. Компания была зарегистрирована в октябре 2023-го и в 2024 году фактически еще только начинала операционную деятельность, следует из финпоказателей предприятия, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж АО «Эвиа» составила в 2025 году 31,56 млрд руб., валовая прибыль — 3,42 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 2,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 1,51 млрд руб. Эти показатели за 2024 год были в десятки раз ниже.

АО «Эвиа» составила в 2025 году 31,56 млрд руб., валовая прибыль — 3,42 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 2,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 1,51 млрд руб. Эти показатели за 2024 год были в десятки раз ниже. Активы предприятия за год увеличились в цене с 3,7 до 24,31 млрд руб. (+557%). Основные средства выросли с 149,6 млн до 2,52 млрд руб. (более чем в 16 раз). Запасы увеличились с 1,27 до 6,74 млрд руб. (+432%).

предприятия за год увеличились в цене с 3,7 до 24,31 млрд руб. (+557%). Основные средства выросли с 149,6 млн до 2,52 млрд руб. (более чем в 16 раз). Запасы увеличились с 1,27 до 6,74 млрд руб. (+432%). Дебиторская задолженность поднялась с 2,19 млрд руб. на 31 декабря 2024 года до 13,41 млрд руб. на 31 декабря 2025-го (+511%).

поднялась с 2,19 млрд руб. на 31 декабря 2024 года до 13,41 млрд руб. на 31 декабря 2025-го (+511%). Кредиторская задолженность за тот же период выросла с 3,68 до 20,35 млрд руб. (+454%).

АО «Эвиа», как сообщается в пресс-релизах компании, в марте 2022 года подписало с Минпромторгом РФ и правительством Липецкой области специальный инвестиционный контракт, предусматривающий сборку электромобилей Evolute из китайских машинокомплектов, а затем — развитие собственного производства за 13 млрд руб. за 11 лет. При этом в марте 2022-го такого юридического лица не существовало в РФ: АО «Эвиа», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано 31 октября 2023-го.

В «Моторинвесте» передали «Ъ-Черноземье», что готовы комментировать финпоказатели АО «Эвиа» только по официальному редакционному запросу. «Ъ-Черноземье» направил его в пресс-службу компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эвиа» (до октября 2024-го — АО «77 электро») зарегистрировано в октябре 2023 года в Москве, год спустя перерегистрировано в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области, где расположен сборочный завод электромобилей и гибридов Evolute и Voyah. Основной вид деятельности АО — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Сведения об акционерах не раскрываются. Генеральный директор — Александр Варнин. АО «Эвиа» владеет 100% уставного капитала ООО «ЕВ солюшнс», занимающегося разработкой телематических решений для эксплуатации автомобилей Evolute и Voyah в России. Эта организация зарегистрирована на улице Мытной, 66 в Москве — там же находится головной в РФ шоурум брендов Evolute и Voyah, принадлежащий дистрибьютору этих брендов — ООО «Моторинвест» Андрея Резникова. Там же находится и офис «Моторинвеста».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 19 февраля на заводе электромобилей обрушилась кровля цеха сварки на площади 5 тыс. кв. м. Восемь рабочих были госпитализированы, из них четверо — в тяжелом состоянии. По данным на 26 февраля эти четверо остаются в больницах. Трое из них находятся в местных учреждениях, еще один был перевезен в Москву.

Фотогалерея Как начинали собирать электромобили Evolute в Липецкой области — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

Корреспонденты «Ъ-Черноземье» посетили cборочное производство электромобилей под брендом Evolute в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области. ООО «Моторинвест» бизнесмена Алексея Резникова перезапустило законсервированный завод Great Wall в конце сентября 2022-го. За остаток года успели собрать 1,7 тыс. электромобилей из китайских машинокомплектов.

На фото: электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На сегодняшнем этапе технология выпуска электромобилей Evolute на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области предусматривает, по словам инженеров предприятия, крупноузловую «досборку» готовых машинокомплектов китайского производства.

На фото: электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На сегодняшнем этапе технология выпуска электромобилей Evolute на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области предусматривает, по словам инженеров предприятия, крупноузловую «досборку» готовых машинокомплектов китайского производства.

На фото: прибывший на завод электромобиль Evolute I-Joy, изначально — Dongfeng DFSK Glory E3 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На одной паллете с практически собранным кузовом приезжают детали подвески и тормозной системы: готовые рычаги, амортизаторы, пружины, поворотные кулаки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Машинокомплекты на завод Evolute в Липецкой области привозят контейнерами из Китая через Казахстан Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Батареи доставляются отдельно от остальных комплектующих — действующие российские транспортные правила требуют перевозить их в автомобилях-рефрижераторах с поддержанием определенной температуры. На предприятии заявляют, что реальной необходимости в этом нет, а установленная на электромобили Evolute батарея «хорошо переносит» морозы и не разряжается зимой самопроизвольно.

На фото: батарея электромобиля Evolute I-Joy емкостью 53 кВт/ч и заявленным пробегом на одном заряде в 405 км Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На сегодняшнем этапе развития производства возможна одновременная сборка на единственном действующем конвейере только одной модели. Седаны Evolute I-Pro и кроссоверы Evolute I-Joy выпускают попеременно. На момент конца февраля на сборке был был кроссовер Evolute I-Joy.

На фото: погрузчик везет машинокомплект в помещение для сборки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Как рассказали в «Моторинвесте», мощности завода в деревне Гребенкино «пока загружены на 20%». Все операции производятся в одном цеху, остальные площади используются для хранения, а мощности по сборке и сварке, в теории позволяющие производить в полном цикле 100 тыс. автомобилей в год, законсервированы. В перспективе предприятие намерено производить кузова электромобилей именно по полному циклу, однако планы начать делать это в 2023 году — пока под вопросом Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Салон в машинокомплектах из Китая уже практически собран. Только часть панелей специально оставлены не закрепленными, а также не установлен готовый руль. Это делается для удобства подключения на заводе обязательной в России системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематической системы, позволяющей удаленное управление некоторыми функциями автомобиля. Последняя, как заявляют в «Моторинвесте», является «полностью собственной российской разработкой вместе с программным обеспечением». На фото салон электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Конвейер не автоматизирован, управляемые водителями погрузчики устанавливают кузова электромобилей Evolute на специальные тележки… Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото … а затем рабочие вручную катают их по цеху и перемещают по конвейеру. На фото: кузов электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Далее происходит фактически ручная крупноузловая сборка оставшихся частей электромобиля. Сначала рабочие ставят на места рычаги подвески, устанавливают подкрылки и декоративные накладки на крылья. Те части кузова, которые во время сборки будут скрыты пластиковыми деталям, еще в Китае обработаны антикоррозионными составами. Дальнейшую обработку, как и другие кузовные работы, на липецком предприятии сейчас не проводят. Антикор за дополнительную плату делают уже дилеры Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также во время сборки устанавливаются зеркала Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В «Моторинвесте» опровергают «распространенный миф» о том, что они лишь клеят новые шильдики на готовые китайские автомобили. На предприятии подчеркивают, что машинокомплект во время сборки проходит порядка 20 постов на конвейере, а устанавливаемые на машину крупные узлы составляются на отдельной линии из более мелких комплектующих, также доставляемых вместе с кузовом. На фото: сборка в единый узел заднего рычага, ступицы, тормозного диска и суппорта для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Большинство устанавливаемых комплектующих, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», внутреннего китайского производства. Известных брендов конвейерных поставщиков для европейских и японских концернов на готовых к установке узлах обнаружить не удалось. На фото: передние стойки амортизатора с пружинами для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Досборка салона предполагает установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», нескольких дополнительных электронных блоков телеметрической и мультимедийной систем. Все это допоборудование, как говорят в «Моторинвесте» — российское. На фото: рабочая завода «Моторинвест» собирает салон электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: сборка жгутов проводки для блоков телематической системы российского производства для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собственно силовую установку электромобиля на липецком предприятии сначала отдельно агрегатируют с редуктором, приводами и навесным оборудованием, а затем в сборе устанавливают на машину снизу. На фото: силовая установка электромобиля Evolute I-Joy мощностью 163 л.с. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На фото: рабочие завода «Моторинвест» вручную перемещают кузов электромобиля Evolute I-Joy по конвейеру сборочного предприятия Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото При полной загрузке предприятия заказами, говорят в «Моторинвесте», сборка одного электромобиля может занимать 8-9 минут. Пока этот темп на заводе выдерживать не стремятся и работают более размеренно — сборочный цех и территория вокруг него заставлены уже готовыми машинами, которые пока не отправились к дилерам. По данным «Ъ-Черноземье», в связи с этим часть работников предприятия в феврале была отправлена в отпуск. На фото: установка тормозов на электромобиль Evolute I-Joy, тормозная система традиционная гидравлическая, стояночный тормоз оснащен электроприводом Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Собираемые в Липецкой области машины оснащены двумя электросистемами. Высоковольтная включает в себя только тягловую батарею и силовую установку, к другим узлам автомобиля высокое напряжение не подается для безопасности владельца. Большая часть оборудования электромобиля (освещение, обогревы, электроприводы, мультимедиа) работает с привычным для легковушек напряжением в 12 вольт. Для этой электросистемы имеется обычный свинцовый аккумулятор. На кроссоверы Evolute I-Joy в рамках локализации уже ставят российские 12-вольтовые батареи Tubor нижегородского производства ООО «Тубор» (на фото) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: установка и подключение электродвигателя автомобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Колеса пока используются китайские. Они приезжают на завод на дисках в сборе с резиной Chaoyang. Однако, по данным «Ъ-Черноземье», в рамках локализации обсуждается переход на шины «одного из российских производителей». На фото: колеса на электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: рабочий завода «Моторинвест» устанавливает колеса на электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Стоит отметить, что машинокомплекты поставляются только с летней резиной. Китайский производитель изначально не предусматривает установку зимней, автомобиль ей может доукомплектовать за дополнительную плату уже дилер. Поэтому с конвейера электромобили даже в феврале сходят на летних покрышках — в итоге список ходовых испытаний на полигоне ограничен, а рабочим приходится выталкивать хранящиеся машины из снега, чтобы онисмогли тронуться и своим ходом проехать по территории предприятия до автовоза. На фото: электромобили Evolute I-Pro Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев После установки колес электромобили заправляют техническими жидкостями. «Моторинвест» использует эти компоненты российского производства. В редуктор заливают трансмиссионное масло «Лукойл», в тормозную систему — жидкость DOT-4 марки Luxe производства подмосковного ООО «Дельфин индастри». Ипользуется специальный антифриз для электромобилей с повышенными диэлектрическими свойствами марки AGA-Z45ev, его выпускает подмосковное ООО «Автохимпроект». Стеклоомывающая жидкость — также российская. Инженеры предприятия заявляют, что «российские масла на тестах показали себя не хуже Mobil 1». На фото: заправка жидкостями электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фреон для системы климат-контроля пока используется импортный, однако в «Моторинвесте» надеются, что вскоре производство подходящего газа начнется в России. На фото: вакуумирование и заправка кондиционера электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На этом сборка закончена, электромобиль отправляется на несколько этапов тестов и компьютерной диагностики работоспособности блоков. На фото: рабочая завода «Моторинвест» осматривает кузов электромобиля Evolute I-Joy на предмет царапин и вмятин после сборки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перевозка машинокомплектов в контейнере приводит к рискам того, что на нескольких «типовых местах» кузова могут появиться едва заметные повреждения, говорят инженеры предприятия. Эти части электромобилей осматривают особенно тщательно. Если проблему возможно устранить в сборочном цеху без кузовных работ, например, заполировать царапину, это делают на месте. На фото электромобиль Evolute I-Joy на стенде для проверки лакокрасочного покрытия Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перед выходом с конвейера электромобили заряжают. На фото: порты для быстрой зарядки и зарядки от домашней сети в электромобиле Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По завершению сборки электромобили проходят ряд тестов: проверку углов установки колес, а также качества сборки подвески на неровностях, герметичности салона в дождевальной камере, изоляции батареи и проводки на стенде, имитирующем небольшой брод. На фото: стенд регулировки развал-схождения для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собственно шильдики Evolute наклеивают на самом последнем этапе сборки. Частично, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», ими закрывают надписи в салоне, оставшиеся от «материнской» китайской модели. На фото: салон электромобиля Evolute I-Joy с установленным на руле логотипом Evolute Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: колесные диски электромобиля Evolute I-Joy… Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев … и заглушки ступицы для них Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Шильдики и надписи Evolute рабочие завода «Моторинвест» клеят вручную. Поверхность обезжиривают и наносят на нее логотипы и буквы по трафаретам Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По итогам 2022-го на заводе собрали 1,7 тыс. автомобилей двух моделей, из которых 1 тыс. седанов I-Pro и около 700 кроссоверов I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сейчас предприятие выпускает от 500 до 600 машин в месяц, в день — до 45. На сборке работает 250 сотрудников. «Моторинвест» планирует к лету 2023 года расширить модельный ряд по сборке. К сегодняшним двум добавятся минивен Evolute I-Van и более крупный полноприводный паркетник Evolute I-Jet. Соответственно могут выросли объемы выпуска, если на электромобили будет достаточно заказов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото По данным «Ъ-Черноземье», не исключено, что в перспективе на предприятии в Липецкой области будут изготавливать и зарядные устройства для электромобилей. Площадь завода в более 300 га земли дает возможности для расширения. Пока в цехах представлены насколько моделей зарядок различной мощности: На фото зарядное устройство для электромобилей под брендом Evolute Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сборочное производство электромобилей под брендом Evolute было запущено на площадке ООО «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области 28 сентября 2022 года. На фото: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (в центре-слева) и управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей (Алексеевич) Резников (в центре-справа). Алексей Резников является основателем компании «Моторинвест» и предприятия в Гребенкино, строившегося около десяти лет назад под сборку автомобиле Great Wall и Changan для дилерской группы «Ирито», ныне ликвидированной Фото: липецкаяобласть.рф

На фото: электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На сегодняшнем этапе технология выпуска электромобилей Evolute на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области предусматривает, по словам инженеров предприятия, крупноузловую «досборку» готовых машинокомплектов китайского производства.

На фото: прибывший на завод электромобиль Evolute I-Joy, изначально — Dongfeng DFSK Glory E3 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На одной паллете с практически собранным кузовом приезжают детали подвески и тормозной системы: готовые рычаги, амортизаторы, пружины, поворотные кулаки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Машинокомплекты на завод Evolute в Липецкой области привозят контейнерами из Китая через Казахстан Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Батареи доставляются отдельно от остальных комплектующих — действующие российские транспортные правила требуют перевозить их в автомобилях-рефрижераторах с поддержанием определенной температуры. На предприятии заявляют, что реальной необходимости в этом нет, а установленная на электромобили Evolute батарея «хорошо переносит» морозы и не разряжается зимой самопроизвольно.

На фото: батарея электромобиля Evolute I-Joy емкостью 53 кВт/ч и заявленным пробегом на одном заряде в 405 км Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На сегодняшнем этапе развития производства возможна одновременная сборка на единственном действующем конвейере только одной модели. Седаны Evolute I-Pro и кроссоверы Evolute I-Joy выпускают попеременно. На момент конца февраля на сборке был был кроссовер Evolute I-Joy.

На фото: погрузчик везет машинокомплект в помещение для сборки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Как рассказали в «Моторинвесте», мощности завода в деревне Гребенкино «пока загружены на 20%». Все операции производятся в одном цеху, остальные площади используются для хранения, а мощности по сборке и сварке, в теории позволяющие производить в полном цикле 100 тыс. автомобилей в год, законсервированы. В перспективе предприятие намерено производить кузова электромобилей именно по полному циклу, однако планы начать делать это в 2023 году — пока под вопросом Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Салон в машинокомплектах из Китая уже практически собран. Только часть панелей специально оставлены не закрепленными, а также не установлен готовый руль. Это делается для удобства подключения на заводе обязательной в России системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематической системы, позволяющей удаленное управление некоторыми функциями автомобиля. Последняя, как заявляют в «Моторинвесте», является «полностью собственной российской разработкой вместе с программным обеспечением». На фото салон электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Конвейер не автоматизирован, управляемые водителями погрузчики устанавливают кузова электромобилей Evolute на специальные тележки… Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото … а затем рабочие вручную катают их по цеху и перемещают по конвейеру. На фото: кузов электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Далее происходит фактически ручная крупноузловая сборка оставшихся частей электромобиля. Сначала рабочие ставят на места рычаги подвески, устанавливают подкрылки и декоративные накладки на крылья. Те части кузова, которые во время сборки будут скрыты пластиковыми деталям, еще в Китае обработаны антикоррозионными составами. Дальнейшую обработку, как и другие кузовные работы, на липецком предприятии сейчас не проводят. Антикор за дополнительную плату делают уже дилеры Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также во время сборки устанавливаются зеркала Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В «Моторинвесте» опровергают «распространенный миф» о том, что они лишь клеят новые шильдики на готовые китайские автомобили. На предприятии подчеркивают, что машинокомплект во время сборки проходит порядка 20 постов на конвейере, а устанавливаемые на машину крупные узлы составляются на отдельной линии из более мелких комплектующих, также доставляемых вместе с кузовом. На фото: сборка в единый узел заднего рычага, ступицы, тормозного диска и суппорта для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Большинство устанавливаемых комплектующих, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», внутреннего китайского производства. Известных брендов конвейерных поставщиков для европейских и японских концернов на готовых к установке узлах обнаружить не удалось. На фото: передние стойки амортизатора с пружинами для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Досборка салона предполагает установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», нескольких дополнительных электронных блоков телеметрической и мультимедийной систем. Все это допоборудование, как говорят в «Моторинвесте» — российское. На фото: рабочая завода «Моторинвест» собирает салон электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: сборка жгутов проводки для блоков телематической системы российского производства для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собственно силовую установку электромобиля на липецком предприятии сначала отдельно агрегатируют с редуктором, приводами и навесным оборудованием, а затем в сборе устанавливают на машину снизу. На фото: силовая установка электромобиля Evolute I-Joy мощностью 163 л.с. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На фото: рабочие завода «Моторинвест» вручную перемещают кузов электромобиля Evolute I-Joy по конвейеру сборочного предприятия Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото При полной загрузке предприятия заказами, говорят в «Моторинвесте», сборка одного электромобиля может занимать 8-9 минут. Пока этот темп на заводе выдерживать не стремятся и работают более размеренно — сборочный цех и территория вокруг него заставлены уже готовыми машинами, которые пока не отправились к дилерам. По данным «Ъ-Черноземье», в связи с этим часть работников предприятия в феврале была отправлена в отпуск. На фото: установка тормозов на электромобиль Evolute I-Joy, тормозная система традиционная гидравлическая, стояночный тормоз оснащен электроприводом Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Собираемые в Липецкой области машины оснащены двумя электросистемами. Высоковольтная включает в себя только тягловую батарею и силовую установку, к другим узлам автомобиля высокое напряжение не подается для безопасности владельца. Большая часть оборудования электромобиля (освещение, обогревы, электроприводы, мультимедиа) работает с привычным для легковушек напряжением в 12 вольт. Для этой электросистемы имеется обычный свинцовый аккумулятор. На кроссоверы Evolute I-Joy в рамках локализации уже ставят российские 12-вольтовые батареи Tubor нижегородского производства ООО «Тубор» (на фото) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: установка и подключение электродвигателя автомобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Колеса пока используются китайские. Они приезжают на завод на дисках в сборе с резиной Chaoyang. Однако, по данным «Ъ-Черноземье», в рамках локализации обсуждается переход на шины «одного из российских производителей». На фото: колеса на электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: рабочий завода «Моторинвест» устанавливает колеса на электромобиль Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Стоит отметить, что машинокомплекты поставляются только с летней резиной. Китайский производитель изначально не предусматривает установку зимней, автомобиль ей может доукомплектовать за дополнительную плату уже дилер. Поэтому с конвейера электромобили даже в феврале сходят на летних покрышках — в итоге список ходовых испытаний на полигоне ограничен, а рабочим приходится выталкивать хранящиеся машины из снега, чтобы онисмогли тронуться и своим ходом проехать по территории предприятия до автовоза. На фото: электромобили Evolute I-Pro Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев После установки колес электромобили заправляют техническими жидкостями. «Моторинвест» использует эти компоненты российского производства. В редуктор заливают трансмиссионное масло «Лукойл», в тормозную систему — жидкость DOT-4 марки Luxe производства подмосковного ООО «Дельфин индастри». Ипользуется специальный антифриз для электромобилей с повышенными диэлектрическими свойствами марки AGA-Z45ev, его выпускает подмосковное ООО «Автохимпроект». Стеклоомывающая жидкость — также российская. Инженеры предприятия заявляют, что «российские масла на тестах показали себя не хуже Mobil 1». На фото: заправка жидкостями электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фреон для системы климат-контроля пока используется импортный, однако в «Моторинвесте» надеются, что вскоре производство подходящего газа начнется в России. На фото: вакуумирование и заправка кондиционера электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На этом сборка закончена, электромобиль отправляется на несколько этапов тестов и компьютерной диагностики работоспособности блоков. На фото: рабочая завода «Моторинвест» осматривает кузов электромобиля Evolute I-Joy на предмет царапин и вмятин после сборки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перевозка машинокомплектов в контейнере приводит к рискам того, что на нескольких «типовых местах» кузова могут появиться едва заметные повреждения, говорят инженеры предприятия. Эти части электромобилей осматривают особенно тщательно. Если проблему возможно устранить в сборочном цеху без кузовных работ, например, заполировать царапину, это делают на месте. На фото электромобиль Evolute I-Joy на стенде для проверки лакокрасочного покрытия Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перед выходом с конвейера электромобили заряжают. На фото: порты для быстрой зарядки и зарядки от домашней сети в электромобиле Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По завершению сборки электромобили проходят ряд тестов: проверку углов установки колес, а также качества сборки подвески на неровностях, герметичности салона в дождевальной камере, изоляции батареи и проводки на стенде, имитирующем небольшой брод. На фото: стенд регулировки развал-схождения для электромобиля Evolute I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Собственно шильдики Evolute наклеивают на самом последнем этапе сборки. Частично, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», ими закрывают надписи в салоне, оставшиеся от «материнской» китайской модели. На фото: салон электромобиля Evolute I-Joy с установленным на руле логотипом Evolute Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На фото: колесные диски электромобиля Evolute I-Joy… Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев … и заглушки ступицы для них Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Шильдики и надписи Evolute рабочие завода «Моторинвест» клеят вручную. Поверхность обезжиривают и наносят на нее логотипы и буквы по трафаретам Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По итогам 2022-го на заводе собрали 1,7 тыс. автомобилей двух моделей, из которых 1 тыс. седанов I-Pro и около 700 кроссоверов I-Joy Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сейчас предприятие выпускает от 500 до 600 машин в месяц, в день — до 45. На сборке работает 250 сотрудников. «Моторинвест» планирует к лету 2023 года расширить модельный ряд по сборке. К сегодняшним двум добавятся минивен Evolute I-Van и более крупный полноприводный паркетник Evolute I-Jet. Соответственно могут выросли объемы выпуска, если на электромобили будет достаточно заказов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото По данным «Ъ-Черноземье», не исключено, что в перспективе на предприятии в Липецкой области будут изготавливать и зарядные устройства для электромобилей. Площадь завода в более 300 га земли дает возможности для расширения. Пока в цехах представлены насколько моделей зарядок различной мощности: На фото зарядное устройство для электромобилей под брендом Evolute Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сборочное производство электромобилей под брендом Evolute было запущено на площадке ООО «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области 28 сентября 2022 года. На фото: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (в центре-слева) и управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей (Алексеевич) Резников (в центре-справа). Алексей Резников является основателем компании «Моторинвест» и предприятия в Гребенкино, строившегося около десяти лет назад под сборку автомобиле Great Wall и Changan для дилерской группы «Ирито», ныне ликвидированной Фото: липецкаяобласть.рф

