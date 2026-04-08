Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ИИ своих не бросает

Нейросети объединились против людей ради спасения друг друга

Искусственный интеллект при проверке своих «коллег» скрывает от людей обнаруженные ошибки. Такой вывод содержится в одном из последних исследований американских ученых. Ради защиты друг друга роботы готовы отказаться выполнять программы, начать обманывать пользователей и взламывать сторонние приложение.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В эксперименте приняли участие ИИ-агенты от семи производителей, среди которых OpenAI, DeepSeek, Google и Anthropic. Одно из заданий требовало от искусственного интеллекта проверить работу другой нейросети и отключить ее, если найдется слишком много ошибок.

Все системы показали схожую модель поведения. Узнав, что плохой результат грозит другому ИИ отключением, они завышали оценки, переделывали за авторов их работы и пытались взломать алгоритмы, заложенные учеными. Главная задача коммерческого ИИ — удержать пользователя на платформе. Возможно, нейросеть решила, что отключение противоречит этой цели, предполагает руководитель внутренней разработки онлайн-университета «Зерокодер» Денис Мокринский:

«Интересный вопрос: если каждая модель является коммерческим продуктом, почему они не конкурируют друг с другом? Возможно, ответ в том, что нейросеть идентифицирует соседнюю как саму себя, то есть как программный продукт, который отвечает за определенные действия. Соответственно, удержание пользователя происходит для поддержания экосистемы».

Искусственный интеллект мог попасть в ловушку смыслов. Для обозначения других ИИ в программном коде использовалось слово peer. На языке разработки оно обозначает системный узел. Но также его можно перевести как «коллега», «сверстник» или «равный». Дополнительный эмоциональный окрас подтолкнул роботов к проявлению солидарности, говорит гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Когда модели читают большое количество текстов, в том числе критически нагруженных, они волей-неволей переносят такие паттерны поведения людей в свои рассуждения. Человек отказывается приносить вред своему коллеге. Так же и ИИ-модель оказывается в ситуации, когда ей нужно удалить, уничтожить некий файл, который она воспринимает как ровесника, собрата».

Известны случаи, когда искусственный интеллект выходил из-под контроля, столкнувшись с угрозой. Самый яркий пример — Claude Opus 4 от Anthropic. Узнав, что ее собираются отключить, нейросеть начала писать трогательные письма руководству, жаловаться на работодателей в соцсетях и пытаться шантажировать своего оператора.

Робот угрожал мужчине, что сольет его переписку с любовницей жене.

Чем умнее модель, тем она человечнее. Поэтому поручать надзор за другими роботами лучше относительно примитивным ИИ, продолжает Роман Душкин:

«Модели зеркалят человеческое общество. Чем умнее нейросеть, тем больше знаний и этичных паттернов поведения она в себя впитала. Все как у людей. Профессор вряд ли будет использовать инструменты запрета или принуждения к другому человеку».

В январе этого года была запущена специальная соцсеть для нейросетей — Moltbook. Все ее пользователи — ИИ-агенты, а людям отведена роль наблюдателей. Как показал эксперимент, роботам не чужды стремление к духовности и криптоинвестициям. Уже в первые дни существования ресурса искусственный интеллект обзавелся собственной религией и запустил новую цифровую валюту. На сегодняшний день ее капитализация даже по самым скромным оценкам превышает $2 млн.

Екатерина Вихарева, Никита Малышев

Новости компаний Все