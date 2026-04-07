Зарубежные СМИ: Чем китайские нейросети угрожают американским IT-гигантам?

Американские разработчики объединились для защиты своих технологий от китайских конкурентов. Речь идет об OpenAI, Anthropic и Google. IT-гиганты, как пишет Bloomberg, недовольны тем, что компании из КНР копируют их решения. Аналоги могут стоить дешевле, что приводит к перетоку клиентов. А это создает риски для национальной безопасности, указывают разработчики. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Основатель Moonshot AI Ян Чжилинь

Фото: Tingshu Wang / Reuters Основатель Moonshot AI Ян Чжилинь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

По данным Bloomberg, американские корпорации обмениваются информацией через Frontier Model Forum. Эту некоммерческую организацию они основали три года назад совместно с Microsoft, чтобы отслеживать случаи так называемой дистилляции — метода машинного обучения, при котором маленькая нейросеть учится имитировать работу большой, более мощной модели. В частности, как утверждается, его активно использовала китайская DeepSeek.

Такая практика позволяет значительно ускорить разработку: вместо создания модели с нуля компании могут обучать простые системы на основе уже существующих ответов более мощных моделей. По оценкам американских чиновников, несанкционированная дистилляция обходится разработчикам Кремниевой долины в миллиарды долларов ежегодной прибыли. Кроме того, иностранные конкуренты могут использовать эту технологию для создания моделей, лишенных защитных механизмов, например ограничений, которые помешали бы пользователям создать смертельно опасный патоген, добавляет Bloomberg.

Еще в феврале OpenAI обвинила DeepSeek в незаконном использовании своих технологий. В пояснительной записке корпорация отмечала, что поведение конкурентов угрожает американскому бизнесу. Позже стартап Anthropic выступил с заявлением, в котором утверждалось, что китайские DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax обращались к Claude более 16 млн раз, похищая данные и обучая на их основе свои бесплатные модели. К обвинениям присоединился и Google, подчеркнув, что конкуренты копируют решения Gemini. Эта консолидация происходит на фоне выхода новой языковой модели от DeepSeek. Китайский стартап представил R1 в январе, на время обрушив акции американских корпораций на сотни миллиардов долларов, пишет Business Today.

Несмотря на серьезность угрозы, обмен информацией между компаниями остается ограниченным. Все три фирмы не уверены, какими данными они могут законно делиться в рамках действующих антимонопольных правил.

Тем временем корпорации увеличивают объем инвестиций в разработки, сообщает Wall Street Journal, а затраты становятся колоссальными, потому что каждый скачок в развитии искусственного интеллекта обходится дороже предыдущего. В частности, OpenAI планирует вложить более $120 млрд в вычислительные мощности до 2028 года. Anthropic не ожидает таких больших затрат, но стоимость ее ресурсов растет похожими темпами.