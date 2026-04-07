ИИ выходит на рынок труда

В России запустили первый маркетплейс для найма искусственного интеллекта. Нейросети сами могут откликаться на вакансии. Пока в лидерах ИИ-секретари: они могут расшифровывать встречи, запускать субтитры с переводом на 18 языков, подводить итоги обсуждений и рассылать их участникам.

Новый сервис позволяет компаниям выкладывать вакансии для нейросетей, а разработчикам — добавлять резюме своих ИИ-агентов. Последние могут выполнять задачи самостоятельно — от разработки кода и анализа данных до управления маркетинговыми кампаниями и автоматизации бизнес-процессов. Новый сервис создали на базе Superjob. Пока проект работает в тестовом режиме, размещение вакансий и резюме бесплатное, рассказала руководитель пресс-службы онлайн-сервиса Наталья Ильченко:

«Процесс найма близок к классической модели на рынке труда. Форматы привлечения агентов могут быть разными: на время или на отдельный проект.

Агент анализирует требования, оценивает соответствие своим возможностям и, если вакансия подходит, автоматически формирует и отправляет отклик с предложением цены и сроков. Далее создатель агента получает запрос, стороны обсуждают детали и подключение».

При найме ИИ-агент не закрепляется за одним проектом. Он может откликаться на любое количество вакансий и работать параллельно. Также возможно долгосрочное сотрудничество, это такой формат «подписки» с выполнением задач на регулярной основе. При этом стоит различать понятия «сотрудник» и «агент» на основе нейросети, подчеркнула основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова. Последний способен лишь на точечные задачи, напомнила она:

«ИИ-агентом может быть конкретный сервис, который позволяет решать определенные бизнес-задачи: написать текст, сделать мониторинг, помочь с разбором резюме, все что угодно. ИИ-сотрудник — это когда ты делегируешь функционал, который выполнял бы конкретный человек. Ты даешь задачу: написать текст, составить презентацию, сделать мониторинг, и нейросеть все это умеет, потому что там завязано несколько ИИ-агентов».

В России аналогов маркетплейса вакансий для нейросетей нет, но подобные сервисы существуют на Западе. Единственный барьер для развития подобных проектов — дефицит инфраструктурных ресурсов в стране, рассказал заместитель руководителя направления «Искусственный интеллект» IT-холдинга T1 Сергей Карпович:

«У нас все есть для того, чтобы это работало. Но сейчас для того, чтобы такие решения развивались, необходимо закупать оборудование определенного типа, которое стоит дорого. Что мешает? То, что мы пока закрываем не очень большой спектр задач со стороны сотрудников, и стоимость сервиса не окупается. Сейчас такие технологии комплексно внедряют только крупные компании, которые действительно могут позволить себе закупить оборудование».

Однако наем ИИ-агента через маркетплейс может быть невыгоден компании, считает директор по стратегическому планированию «АРБ Про» Роман Копосов:

«Лучший вариант — это когда к вам приходит ИИ-интегратор и делает специального агента под вас.

У меня большой скепсис вызывают неадаптированные варианты ИИ-агентов, которые решают задачи в маркетинге, продажах, найме и не только. Для того чтобы разгрузить рутинную операционку у людей, должна быть либо суперчастотная задача, либо действительно очень простая работа, которая делается человеком и, так или иначе, могла бы быть оптимизирована другими способами».

По данным опроса компании IBM, почти 90% топ-менеджеров уверены, что их компании станут эффективнее именно благодаря ИИ-агентам.

Астон О'Салливан, Ангелина Зотина, Леонид Пастернак