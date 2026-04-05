Возраст перестает быть помехой

Российский бизнес начал активно звать на работу кандидатов старше 55 лет. С января только на hh.ru им пришло уже более 1,1 млн приглашений на собеседования. В 2025-м такой же массовый отклик на резюме представителей этой возрастной группы фиксировался только по итогам полугода. О такой тенденции со ссылкой на данные сервиса пишут «Известия».

“Ъ FM” поинтересовался у топ-менеджеров и предпринимателей, как они относятся к этому тренду и берут ли на работу соискателей старше 55 лет.

Учредитель и генеральный директор химчистки «Акварели» Тамара Нехорошева: «У меня работало очень много молодых сотрудников. В хорошие времена они у меня даже обучались в Италии. Что касается работников старшего возраста, то они работают со мной бессменно уже много лет. У таких людей есть опыт, они знают, что и как нужно делать, и спасают очень многие вещи. Есть, разумеется, нюансы: меняются ткани, способы пошива, технологии. Молодых сотрудников легче этому обучить. Однако если бы у меня сейчас стоял выбор, кого взять: условно, бывшего студента или человека предпенсионного возраста, я бы предпочла второй вариант». Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «У нас доминируют более молодые люди. Мы нацелены на привлечение молодежи, потому что, во-первых, они легче соглашаются на гибкий график, а у нас ненормированный рабочий день. Во-вторых, все-таки в отрасли так сложилось, что все те службы, которые взаимодействуют напрямую с гостями, это чаще молодые люди. А вот в бэк-офисе у нас действительно есть в том числе сотрудники предпенсионного и даже пенсионного возраста. Там уже ценны квалификация, опыт, в том числе жизненный. Но сказать, что мы отдаем им предпочтение, нельзя. В силу специфики самого бизнеса мы в большей мере заинтересованы в молодежи, тех, кто готов работать в ненормированном рабочем дне, со сверхурочными». Управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов: «То, что касается наших направлений деятельности, в первую очередь консультационного, правового, здесь какого-то очевидного изменения возрастного состава ни за последние месяцы, ни за последний год нет абсолютно. Если говорить в целом про рынок, то, безусловно, доля предложения труда молодых специалистов уменьшилась из-за оттока в пользу других, скажем так, военных профессий. Но в практике нашей компании такой статистики точно нет». Владелец и основатель винного хозяйства Uppa Winery Павел Швец: «Смотря о какой работе идет речь. Люди в 55+ способны делать сложные, какие-то глобальные вещи, которые требуют большого напряжения, держать рамку. А молодые сотрудники способны больше физически работать. Так как я виноградарь, у меня есть как и те, и другие».

По данным hh.ru, число активных соискателей старше 55 лет, как и интерес работодателей к ним растет уже несколько лет подряд. Нередко компании делают выбор в пользу самых опытных кандидатов, рассчитывая сэкономить на зарплатах, пояснила управляющий партнер кадрового агентства «Визави-консалт» Ольга Петрова:

«Они достаточно сильно демпингуют по деньгам. На рынке существует очень сильная возрастная дискриминация. Ограничение по-прежнему остается и определяется и возрастом руководителей, и возможностями компании с точки зрения адаптации таких сотрудников.

Бизнес пользуется ситуацией, тем, что крайне мало предложений для возрастных кандидатов.

Если нет бюджета взять специалиста, то есть шанс, что возрастной кандидат согласится на условия ниже рынка. Это не только деньги, это и более жесткие условия по тому же графику. При этом когда мы говорим о топ-персонале, то это абсолютно индивидуальная история корпоративной культуры компании, личности руководителя и его предпочтений по команде, на которую он опирается. Где это может быть линейка до 45-50 лет. А какие-то организации, чаще всего это касается крупных компаний, в которых исторически сложилось, что в совете директоров чаще люди старше 55, с удовольствием рассматривают кандидатов с солидным опытом. По топам это всегда индивидуальная история».

На рынке труда кандидаты старше 55 лет наиболее востребованы в сферах медицины, образования, производства и в управлении, отмечают HR-специалисты. Сами соискатели этого возраста чаще всего интересуются работой бухгалтера, администратора и менеджера по продажам.

Николай Малышев