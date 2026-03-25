Зумеры сдают назад

«Жить, а не выживать»: зумеры переезжают из Москвы обратно в родные города. О таком тренде пишут Telegram-каналы. Как рассказали “Ъ FM” молодые люди, уезжать из столицы их вынуждает финансовый фактор, постоянное психологическое напряжение и слишком высокий ритм жизни.





По данным Росстата, разница между приезжающими в Центральный федеральный округ и уехавшими оттуда постепенно сокращается. В 2021 году разрыв достигал почти 400 тыс. человек, в 2024-м — уже 282 тыс. При этом миграция в столичный регион ради работы за три года снизилась на 13%. Многим зумерам приходится совмещать работу и учебу или даже несколько вариантов заработка, чтобы обеспечить себе комфортный уровень жизни в столице. Кроме того, в Москве все сложнее оставаться из-за проблем с жильем, рассказал слушатель “Ъ FM” Артур:

«В январе этого года я принял решение на время ее покинуть. Среди причин — финансовый вопрос. Мы видим проблемы с подбором кадров, в компаниях идут массовые сокращения. В IT-секторе это наблюдается очень активно. Я вернулся в родной регион к родителям, поскольку тут гораздо проще жить. Я приезжал в Москву как студент, и для той поры это был потрясающий город. Но у меня, как у одного из представителей зумеров, остро стоит вопрос с недвижимостью.

Купить квартиру в Москве фактически нереально в текущих условиях, в регионах сейчас это сделать гораздо проще. Очень важным фактором является относительная простота в выстраивании социальных связей: в маленьких городах по насущным вопросам гораздо проще найти людей. Кроме того, лично для меня важен фактор досуга, а в столице покоя нет. В Башкирии с туристической точки зрения гораздо больше памятников природы, которые дают силы».

При этом в родном городе карьерных успехов добиться намного проще, отмечает Анна. Она рассматривает переезд в родной Череповец после окончания учебы в Москве:

«Я переехала сюда пять лет назад, поступив в университет. Сначала училась в бакалавриате, потом в магистратуре. Изначально я ехала сюда за возможностями. Мне казалось, что здесь лучше инфраструктура, выше зарплаты. Сейчас уже понимаю, что это большой мыльный пузырь, который лопнул.

Из-за цен на аренду жилья, продукты, проезд в метро и хоть какие-то развлечения мне приходится работать в двух местах.

По окончании университета я буду думать, чего хочу больше: тихой, семейной, размеренной жизни в провинции или бешеного темпа в Москве. И хотя в мегаполисе можно большего добиться, успех тебе никто не гарантирует. А в провинции я бы уже занимала какую-то более высокую должность. Да, у меня была бы меньше зарплата, но жила бы я гораздо лучше».

По информации Telegram-каналов, обратная миграция особенно популярна среди IT-специалистов, дизайнеров, маркетологов, SMM-менеджеров и других представителей креативного сектора. Эти специальности допускают удаленный формат работы, и молодые сотрудники предпочитают оставаться в комфортных условиях родного города, сохраняя при этом высокий доход. С развитием поп-психологии возвращение в регион теперь не воспринимается как провал, пояснил исследователь компании Russian Field Даниил Алексеев:

«Данные Росстата говорят о том, что модель "все отправляются в Москву", постепенно меняется.

Стоимость жизни в столице сильно возросла. И невозможность платить за базовые вещи приводит к тому, что люди возвращаются в родные города. Мы проводили похожее исследование, и оно показало, что идея отправиться в Москву или Санкт-Петербург — это нормативная миграционная траектория. Часто бывает, что молодые люди даже не задумываются, как будет разворачиваться их дальнейшая жизнь. А потом оказывается, что полученное образование в мегаполисах не всегда позволяет автоматически получить работу и придуманный себе уровень жизни.

Вообще возвратная миграция обычно считается неким провалом. Но популярность терапевтической культуры позволила использовать идею о "гармонии с собой" как предлог для возвращения в родной город. Это может объясняться проработкой ценностей, комплексов, вроде того, что раньше были неправильные представления об успехе, и на самом деле всегда хотелось жить в спокойном маленьком городке. Сложно утверждать, что молодые люди планируют прожить в этих локациях всю жизнь. Часто город, куда они возвращаются, становится перевалочным пунктом, где можно сэкономить и порассуждать, куда двинуться дальше».

В рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства Москва не входит даже в десятку. Исследование провел сервис hh.ru по итогам первого квартала 2026 года. В результате сравнения медианной зарплаты, прожиточного минимума, уровня безработицы и числа соискателей на первом месте оказался Татарстан. Там сотрудникам в среднем готовы платить 80 тыс. руб. в месяц при прожиточном минимуме в 16 тыс. руб. Санкт-Петербург в рейтинге занял восьмое место.

Ульяна Горелова