В Воронежской области собрали почти 30 млн рублей турналога

В Воронежской области по итогам 2025 года объем поступлений от туристического налога составил 29,8 млн руб. Об этом сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма региона Михаил Москальцов, представив в облдуме данные за прошедший год.

Колесо обозрения в городском парке Борисоглебска

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Колесо обозрения в городском парке Борисоглебска

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Туристический налог начал действовать в регионе с 1 января 2025 года. Он был введен в 127 муниципальных образованиях из 445, включая 125 городских и сельских поселений, а также два городских округа — Борисоглебск и Нововоронеж.

В прошлом году в число муниципалитетов, при посещении которых туристы уплачивают налог, вошел Воронеж. Однако мера начинает действовать с 1 января этого года и не отражена в цифрах прошлого.

Налог уплачивается при заселении в объекты временного размещения (гостиницы, отели, хостелы и пансионаты). Плательщиками выступают иногородние и иностранные туристы, тогда как отдельные категории граждан освобождены от этой обязанности. Так, налог не распространяется на жителей региона, имеющих регистрацию и вынужденно покинувших свои дома, а также на участников СВО.

Местные власти установили следующие ставки туристического налога: 2% — в 2026 году, 3% — в 2027-ом, 4% — в 2028-ом и 5% — начиная с 2029 года от налоговой базы. Потенциальный объем поступлений при этом оценивается в 80 млрд руб. ежегодно.

Анна Швечикова