В Воронеже с 1 января введут туристический налог

С 1 января 2026 года в Воронеже начнут взимать туристический налог. Проект соответствующего решения одобрила городская дума. В следующем году он составит 2% от стоимости жилья, но не менее 100 руб. в сутки с человека. Об этом сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского, расположен на проспекте Революции в облцентре

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского, расположен на проспекте Революции в облцентре

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предлагаются следующие ставки туристического налога: в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. Потенциальные поступления оцениваются в 80 млрд руб. в год.

Уплачивать налог будут иногородние и иностранные туристы при заселении в гостиницы, отели, хостелы, пансионаты и другие объекты временного размещения. Граждане, имеющие прописку в Воронежской области, вынужденно покинувшие свои дома, а также участники СВО освобождены от него.

С 1 января 2025 года турналог введен в 127 муниципальных образованиях региона из 445, в том числе в 125 городских и сельских поселениях и в двух городских округах — Борисоглебске и Нововоронеже. За первое полугодие 2025-го власти Воронежской области привлекли за счет него 12,5 млн руб.

Среди регионов Черноземья решение о введении туристического налога уже приняли власти Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Благодаря этому за девять месяцев 2025-го в бюджеты муниципальных образований Тамбовской области поступило 9 млн руб. А в Орловской области с 1 января по 1 октября 2025 года власти привлекли за счет турналога 7 млн руб. В правительстве Липецкой области на соответствующий запрос «Ъ-Черноземье» пока не ответили.

Мария Свиридова