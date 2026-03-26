Виктор Орбан ставит на конфликт

Дональд Трамп, Москва, правые европейские партии — за Виктора Орбана. Брюссель и Киев выступают против. 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Основные оппоненты — правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционная «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра. “Ъ FM” спросил у местных жителей: к чему они готовятся?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Распределение 199 мест в венгерском парламенте покажет не только политическую судьбу Виктора Орбана, правящей партии «Фидес», но и всей Европы, считают аналитики. Будапешт заблокировал европейский кредит Киеву на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России. И в последние недели между Украиной и Венгрией разгорелся скандал вокруг трубопровода «Дружба», по которому на Запад еще недавно поступала российская нефть. Орбан пользуется поводом и грозит отключить газ:

«До тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти, она не будет получать газ из Венгрии. Украина также атакует газопровод, поэтому мы вынуждены резервировать его мощности. Вместо поставок Украине сейчас мы наполняем собственные хранилища. Мы обеспечим энергетическую безопасность Венгрии и сохраним цены на бензин и газ».

Внешний враг — давняя традиция венгерских политиков, говорит жительница Будапешта, гид Ирина Ташнер: «Долгое время были проблемы с Румынией, затем — со Словакией. Теперь врагом номер один выбрали Украину. Вся политика на протяжении 16 лет — а я живу здесь 40 лет — строится на объединении против внешней угрозы.

Самое худшее будет потом, потому что я более чем уверена: любая из сторон будет оспаривать чистоту выборов. Политическая ситуация в стране обострится, и, конечно, никто это не примет».

Общество расколото. Опросы прочат победу то одному, то второму кандидату, но чаще разрыв между Орбаном и Мадьяром превышает 10% пользу последнего. Аналитики отмечают, что в сельской местности лидирует Орбан, а в городах — скорее оппозиция. Жители столицы больше других ждут перемен, рассказала “Ъ FM” гид в Будапеште Анна Арсеньева: «Мы очень надеемся, что оппозиция — "Тиса" — выиграет и наконец-то закончится все, что здесь происходит».

С начала года венгерские выборы уже отметились секс-видео Мадьяра с белым порошком и прочими «привычными атрибутами электоральной борьбы». После — нейрослопами про якобы покушение на Орбана. И, наконец, обвинениями в прослушке Киевом внешнеполитических переговоров. Противостояние еще обострится, говорит президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Многие венгры недовольны тем, что происходит в стране в экономическом плане. При Орбане Венгрия стала своего рода enfant terrible Европейского союза. Остались две недели — думаю, это будет самый острый период. Антибрюссельскую волну продвигают Орбан и Фицо, и в случае поражения Орбана этот вектор, очевидно, изменится.

А в случае его победы крайне правые будут чувствовать себя в Европе гораздо увереннее — и в Венгрии, и в Словакии, и в Чехии, и в Германии, и во Франции».

«Настоящий друг, боец и победитель» — наконец, поставил точку за Орбана президент США Дональд Трамп. И призвал голосовать за своего товарища.

Станислав Крючков