Виктор Орбан записал Украину во враги

За два месяца до парламентских выборов в Венгрии премьер-министр страны Виктор Орбан существенно ужесточил риторику в отношении Киева. Он впервые назвал Украину врагом из-за ее призывов к полному прекращению закупок российских энергоносителей, пообещав и в дальнейшем отказываться от оказания ей военной и финансовой помощи. Виктор Орбан рассчитывает на то, что такая позиция даст правящей партии «Фидес», которая впервые подходит к выборам в роли догоняющего, преимущество в борьбе с лидером гонки оппозиционной «Тисой», выступающей за поддержку Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Резкие заявления Виктора Орбана прозвучали в субботу во время предвыборного митинга в городе Сомбатхей на западе Венгрии. Премьер обвинил Украину в том, что она добивается от Брюсселя запрета для Венгрии и других стран ЕС на закупку российских энергоносителей. «Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом. Киев нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевых российских энергоносителей. Кто так поступает — не противник, а враг Венгрии»,— приводит его слова венгерский телеканал M1.

Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет участвовать в возможной миссии по отправке европейского военного контингента на территорию Украины после окончания боевых действий.

Он напомнил, что в свое время отказался от участия в миссии НАТО в Югославии, несмотря на просьбу президента США Билла Клинтона, и подчеркнул, что придерживается аналогичной линии и в отношении украинского конфликта. Венгрия, по его словам, не станет финансировать военные нужды Киева и продолжит выступать против вступления Украины в ЕС.

Венгерский лидер ужесточил риторику в адрес Украины после того, как стало известно о гибели закарпатского венгра в ходе принудительной мобилизации на Украине. 5 февраля Виктор Орбан написал в соцсети X, что не позволит использовать этнических венгров «в качестве пушечного мяса».

Виктор Орбан и ранее неоднократно критиковал действия Киева и выступал против вовлечения Венгрии в украинский конфликт. Однако нынешние формулировки в отношении Украины беспрецедентны — она фактически переводится в категорию врага, притом что до сих пор ни одно государство—член ЕС столь радикально не противопоставляло себя стране, которую Брюссель рассматривает в качестве союзника.

Подобные перемены напрямую связаны с приближением парламентских выборов, к которым «Фидес» во главе с Виктором Орбаном впервые за более чем 15 лет подходит в статусе догоняющего.

Опросы общественного мнения демонстрируют разброс данных, однако агрегатор Politico Poll of Polls на конец января фиксирует рекордный разрыв между соперничающими партиями: 49% поддержки у оппозиционной «Тисы» Петера Мадьяра против 38% у партии власти.

Сократить такое отставание за два месяца до выборов, назначенных на 12 апреля, задача не из простых, и украинский вопрос становится для Виктора Орбана одним из ключевых инструментов мобилизации электората.

Главное преимущество действующего премьера — низкие тарифы на коммунальные услуги и цены на топливо, обеспеченные поставками российских энергоносителей. И потому Венгрия совместно со Словакией добивается отмены планируемого запрета ЕС на закупку российского газа с 2027 года. Эти аргументы премьер Орбан противопоставляет позиции своего оппонента, одновременно подчеркивая нежелание втягивать страну в украинский конфликт.

Позиция «Тисы» в отношении Украины заметно отличается от позиции «Фидес», но по ряду пунктов она пересекается с линией правительства и правящей партии.

Например, там признают, что Венгрия не сможет отказаться от российских энергоносителей как минимум до 2035 года, поэтому оппозиция выступает исключительно за гуманитарную помощь Киеву, отвергая финансирование военных расходов.

В то же время в Европарламенте представители «Тисы» входят в крупнейшую центристскую фракцию — Европейскую народную партию, последовательно выступающую на стороне Украины.

В попытке балансировать между этими подходами оппозиция обвиняет Россию в агрессии и признает право Киева на самооборону.

Упирая на взаимосвязь между благосостоянием венгров и отношением Венгрии к украинскому конфликту, «Фидес» пытается использовать и другие внешнеполитические ресурсы для противостояния с оппозицией. Так, Виктор Орбан намерен присутствовать на первом заседании созванного Дональдом Трампом «Совета мира» 19 февраля. Он станет единственным европейским лидером на этой встрече, от участия в которой ранее отказались представители Франции, Германии и Италии, и получит возможность вновь подчеркнуть свои особые отношения с Дональдом Трампом.

5 февраля американский президент уже публично поддержал венгерского премьера. «Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и я полностью поддерживаю его переизбрание на пост премьер-министра Венгрии»,— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Вероника Вишнякова