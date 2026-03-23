При венграх ни слова

На фоне подозрений в том, что высокопоставленные представители Венгрии делятся с Россией конфиденциальными данными, в ЕС задумались об ограничении доступа венгров к подобной информации. Впрочем, в Брюсселе решили не делать громких заявлений на этот счет до 12 апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы, чтобы ненароком не подыграть премьеру Виктору Орбану, на чей провал в ЕС очень надеются. В Будапеште все обвинения назвали «фейком», ставшим «отчаянной реакцией на то, что (правящая.— “Ъ”) партия "Фидес" набирает обороты в предвыборной кампании». Тем временем в Будапеште собрались те, кто, напротив, искренне желает победы Орбану и «Фидес»,— представители крайне правых партий со всей Европы.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Первый залп в новом раунде информационной войны с правительством Орбана сделала в субботу газета Washington Post. Она поведала о том, что Будапешт поддерживал тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны на Украине, а глава венгерского МИДа Петер Сийярто якобы на постоянной основе информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о деталях своих встреч с министрами стран ЕС. По сведениям газеты, Москва даже придумала, чем отблагодарить дружественное венгерское руководство, предложив помочь инсценировать покушение на Орбана, чтобы таким образом подстегнуть его шансы на выборах.

Вечером воскресенья, 22 марта, европейское издание Politico развило тему, сообщив, что ЕС уже отчасти ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию — как раз из-за подозрений, что правительство Виктора Орбана делится чувствительной информацией с Россией. Об этом изданию сообщили сразу несколько европейских дипломатов.

Недоверие к Будапешту уже привело к тому, что ряд стран-членов ЕС предпочитают собираться в узких форматах, в которых не участвует Венгрия.

По словам экс-главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса (единственного из тех, кто беседовал с Politico не анонимно), еще в 2024 году его предупреждали, что венгры могут передавать информацию России, поэтому ему и его коллегам стоит держать язык за зубами в присутствии венгерских официальных лиц.

Первым на утверждения СМИ откликнулся давний оппонент Виктора Орбана из Варшавы — польский премьер Дональд Туск. «Новость о том, что люди Орбана в мельчайших деталях информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, никого не должна удивлять. Мы давно подозревали об этом. Именно поэтому я выступаю только в случае крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно»,— поставил себя в пример господин Туск 22 марта в соцсети Х.

Не обошел молчанием скандальные откровения и главный конкурент Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в Венгрии — глава оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. «Тот факт, что венгерский министр иностранных дел, близкий друг Сергея Лаврова, практически поминутно докладывает россиянам о каждом заседании ЕС, является откровенным предательством. Этот человек предал не только свою страну, но и Европу»,— заявил Мадьяр на предвыборном митинге в минувшие выходные.

В лагере Виктора Орбана все обвинения отвергли.

Петер Сийярто назвал их «безумными теориями заговора», ставшими частью международной клеветнической кампании против премьера и его партии.

Венгерский министр по делам Европы Янош Бока назвал все обвинения «фейковыми новостями», ставшими «отчаянной реакцией на то, что партия "Фидес" набирает обороты в предвыборной кампании».

Несколькими днями ранее сам Виктор Орбан, находясь на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, прямо заявил, что Европейская комиссия спонсирует кампанию по его отстранению с поста премьера в пользу проукраинского лидера Петера Мадьяра.

В Европе действительно давно не скрывают своего раздражения премьером Венгрии, то и дело вставляющим палки в колеса общеевропейской поддержки Киеву и санкционной политики блока в отношении России. Однако с приближением судьбоносных для всего Евросоюза выборов в Венгрии в Брюсселе поумерили критику в адрес Орбана, боясь добиться обратного эффекта, а именно содействия мобилизации его электората. По этой же причине, по данным Politico, в Брюсселе не стали официально комментировать и информацию об якобы имеющем место ограничении на обмен чувствительной информацией с венгерской стороной.

Между тем если с начала года большинство предвыборных опросов сулили венгерской оппозиции в лице партии «Тиса» перевес примерно 10–15%, то в марте чаша весов стала склоняться в пользу «Фидес». Так, согласно последнему опросу газеты Nezopont, после крупного предвыборного митинга 15 марта правящему альянсу удалось добиться преимущества над оппозицией 6% (по этим данным, «Фидес» набирает 46% голосов против 40% у «Тисы»).

Отчасти поддержку венгерской партии власти, сам того не желая, оказал украинский лидер Владимир Зеленский — своей нефтяной блокадой Венгрии и угрозами в адрес Виктора Орбана за отказ снять вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд.

По ряду опросов 64% венгров теперь негативно относятся к Зеленскому.

«Прокачивать» свой электорат венгерские власти в последние дни решили не только за счет решительного отпора внешним врагам, но и при помощи единомышленников из третьих стран. 21–23 марта в Будапеште прошло мероприятие, названное «Великой ассамблеей патриотов», на три дня превратившее венгерскую столицу в центр глобальной консервативной политики. Съезд под лозунгом «К победе» собрал такие культовые для крайне правых фигуры, как Сантьяго Абаскаль из испанской партии Vox, Андре Вентура из португальской Chega, Мартин Хельме из эстонской Ekre, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий из польской партии «Право и справедливость». 23 марта эту компанию пополнили француженка Марин Ле Пен, итальянец Маттео Сальвини и голландец Герт Вилдерс. На форуме ждали и вице-президента США Джей Ди Вэнса, но он отложил свой визит в Венгрию на начало апреля.

Впрочем, невзирая на обилие громких имен среди прилетевших в Будапешт политиков, решивших поддержать Виктора Орбана, главное внимание привлек к себе заочный участник «Великой ассамблеи патриотов» — президент США Дональд Трамп. 21 марта в видеообращении к форуму глава Белого дома назвал Орбана «фантастическим парнем», который «показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности». «Я надеюсь, что он победит, и я надеюсь, что он победит с большим отрывом»,— отметил Дональд Трамп.

Наталия Портякова