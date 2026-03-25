Венгрия намерена ограничить поставки топлива Украине, пока не заработает нефтепровод «Дружба». Киев заявляет, что объект серьезно поврежден и на его ремонт нужно время. Будапешт отказывается в это верить. Премьер Виктор Орбан обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в умышленной провокации с целью повлиять на грядущие выборы в стране. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что предстоящее голосование в Венгрии будет во многом показательным.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля, на православную Пасху. Между тем обстановка вокруг этого события имеет тенденцию к серьезному обострению. Это, по сути, уже не выборы, а большое противостояние двух систем. На одной стороне — условно либеральная Европа, на другой — также условно правый разворот.

Почему условно? Потому что нынче все смешалось: нет ни правых, ни левых, ни центра. Но есть прагматичный подход, деньги и национальные интересы против спасения мира, равенства, братства и других идеалов. Но все это лишь лозунги, за которыми порой ничего нет, кроме жажды власти. Однако не будем отвлекаться. Действующего премьера Виктора Орбана и его партию «Фидес» поддерживают Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и Россия (правда, она это особо не афиширует по понятным причинам). Против, как считается, руководство ЕС и левые европейские правительства.

Своеобразным тараном выступает Киев и лично Владимир Зеленский. С Орбаном они мало того что перешли на личности, не стесняясь в выражениях, так еще и начали экономическую войну.

Украина то ли не может, то ли не хочет чинить нефтепровод «Дружба», из-за чего Венгрия и Словакия рискуют столкнуться с топливно-энергетическим кризисом. В ответ Киеву перекрывают поставки электричества, а теперь и природного газа. Примечательно, что газ этот российский, приходит он по «Турецкому потоку», потом реверсом идет Украине, которая этот самый трубопровод атакует. По крайней мере, ее в этом обвиняют.

Чем все это закончится, не совсем понятно. Однако если Орбан проиграет (а подобного исключать нельзя, его рейтинг не так уж велик), то это станет серьезным европейским ответом Трампу, что может сказаться на позициях главы Белого дома и в самой Америке. Что касается России, при таком исходе для нее радикально ничего не изменится. Нынешний то ли союзник, то ли нет исправно голосует за санкции, правда, выгадывая при этом для себя различные льготы. Но в целом им вдвоем со словацким партнером Фицо не просто противостоять всей Европе.

Трамп, конечно, силен, но все-таки их разделяет океан. И потом его поддержка — тоже неоднозначный фактор. 47-й президент США слишком уж непостоянный: сегодня — одно, завтра — другое. Сильно поддается он разному влиянию, в чем его многие упрекают. В общем и целом, есть некоторые основания предполагать, что в Европе начинаются серьезные процессы обновления. Старый либеральный мир, основанный на мультикультурализме, уходит в историю. Прагматичный подход побеждает, с чем приходится мириться.

Дмитрий Дризе