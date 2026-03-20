На саммите лидеров ЕС получилось негусто с результатами

Саммит лидеров ЕС, стартовавший 19 марта и продлившийся 12 часов, завершился без каких-либо прорывных решений. Премьер Венгрии Виктор Орбан ожидаемо отказался дать зеленый свет на выделение Киеву финансовой помощи от ЕС в размере €90 млрд, что не помешало руководству блока заявить о том, что поддержка Украине все равно будет оказана «тем или иным способом». Никаких подвижек по итогам саммита не случилось и по вопросу участия европейцев в обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе. Общий посыл свелся к тому, что это не война Европы и ею не будет. Обсуждение долгосрочного бюджета ЕС и вовсе пришлось перенести до лучших времен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

Саммит лидеров в ЕС с самого начала обещал быть непростым. Встреча, изначально нацеленная на обсуждение темы повышения конкурентоспособности блока, почти сразу же претерпела значительные изменения в повестке из-за разом навалившихся кризисов — войны Израиля и США с Ираном и спровоцированного этим роста мировых цен на энергоносители и противостояния Венгрии с остальными членами ЕС из-за обещанной помощи Киеву.

После почти 12-часового переговорного марафона заседание Европейского совета наконец завершилось, не принеся практически никаких конкретных решений.

Первым провалом предсказуемо стало вето Будапешта.

Венгерский премьер Виктор Орбан, как и обещал, заблокировал уже согласованный кредит ЕС Украине на €90 млрд из-за спора с Киевом по поводу поврежденного трубопровода «Дружба», по которому российская нефть поступала в Центральную Европу.

Будапешт, а вместе с ним и Братислава давно заявляли, что не одобрят выделение средств Киеву до тех пор, пока тот не возобновит транзит по своей территории нефти, считая, что украинская сторона, мягко говоря, лукавит, заявляя о повреждении трубопровода. «Если нет нефти, нет и денег»,— предупредил за два дня до саммита в Брюсселе Орбан.

Уговоры венгерского премьера всем двором в попытке сменить его гнев на милость по отношению к деньгам для Киева результатов не дали. И если на отказ Бельгии дать добро на изъятие российских активов для финансирования Украины европейские политики ранее отреагировали деликатно, то в случае с Орбаном никто даже и не думал сдерживать раздражение. «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать институты Европейского союза»,— грозно заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, отметив, что ни один лидер Европы до Орбана никогда прежде не нарушал «красную линию».

В схожих нелестных оценках о вето Венгрии и ее премьере высказались практически все остальные лидеры ЕС. «Я никогда в жизни не слышал такой резкой критики в адрес кого бы то ни было»,— ошарашенно признал в беседе с журналистами во время перерыва в переговорах премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Разве что премьер Италии Джорджа Мелони, по данным Politico, высказала понимание причин, по которым Виктор Орбан заблокировал уже согласованный кредит ЕС Украине. Позднее офис правительства Италии отверг эти утверждения, назвав их безосновательными.

Отчаиваться в Брюсселе при этом не стали. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поддержка Украине «тем или иным способом» будет оказана. А премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что ожидает «другой реальности» после выборов в Венгрии 12 апреля. «На мой взгляд, это лишь вопрос времени»,— отметил он, подразумевая возможность скорой смены власти по итогам голосования в этой стране, а с ней и других подходов Будапешта к оказанию помощи Украине.

Не стал скрывать своего раздражения коллегами и их давлением и сам Орбан. Он резко раскритиковал Европейскую комиссию, по сути, обвинив Брюссель в спонсировании кампании по его смещению, чтобы установить в Венгрии более проукраинское правительство. «Европейские институты, включая… Европейскую комиссию, хотели бы смены правительства в Венгрии. И они это финансируют»,— сказал Виктор Орбан журналистам после саммита.

Никаких особых подвижек не произошло и по вопросу о возможной европейской миссии по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе, о чем страны ЕС ранее просил президент США Дональд Трамп. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, несколькими днями ранее честно признавшая, что «никто не хочет активно участвовать в этой войне», на этот раз снова предостерегла всех от более глубокого вмешательства.

«Начало войны подобно любовному роману — легко вступить, трудно выйти»,— метафорично заметила она. И здесь никто с ней спорить не стал.

Разве что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Парижа и неназванных государств-партнеров взять ответственность по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, но с важной оговоркой — «как только ситуация станет более спокойной», без применения силы и при условии «проведения консультаций и координации с Ираном».

Ничего нового лидеры не придумали и по поводу того, что делать в связи ростом цен на энергоносители. Урсула фон дер Ляйен в основном повторила ранее выдвинутые предложения вроде использования таких инструментов, как снижение налогов и господдержка для субсидирования испытывающих трудности предприятий и домохозяйств. Кроме того, она пообещала, что комиссия вскоре представит юридическое предложение по снижению платы за электроэнергию для «чувствительных отраслей» и будет участвовать в разработке «национальных схем» для смягчения ценового давления.

При этом глава ЕК подчеркнула, что кризис на энергорынке не заставит Брюссель пересмотреть установленные сроки отказа от сжиженного природного газа из России, отказ от российских энергоносителей продолжится даже в том случае, если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов. А это вполне вероятно: в один день с саммитом ЕС Катар, пятая часть экспортных мощностей которого была выведена из строя ударами со стороны Ирана, предупредил, что не сможет выполнить свои контракты с Италией и Бельгией на поставку СПГ.

«У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию»,— тем не менее оптимистично подытожила фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

В итоге чуть ли не единственным достижением нынешнего саммита стало одобрение лидерами амбициозной программы по повышению конкурентоспособности, которая первоначально задумывалась как главная тема встречи. А вот долгосрочный бюджет ЕС главы европейских государств и правительств решили пока даже не обсуждать, перенеся дискуссии на эту тему на неформальный саммит на Кипре в следующем месяце.

Наталия Портякова