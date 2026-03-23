Ниже рынка: Дом быта на Лермонтовском проспекте оценили в 419 млн рублей

Кадастровая стоимость здания Дома быта на Лермонтовском проспекте, которое планируется снести для строительства выхода станции метро «Театральная», составила 419 млн рублей — это в четыре раза ниже рыночной цены, сообщает «Деловой Петербург».

Дом быта на Лермонтовском проспекте, 1, который планируют снести ради строительства выхода со станции метро «Театральная»

Фото: Портал Citywalls Дом быта на Лермонтовском проспекте, 1, который планируют снести ради строительства выхода со станции метро «Театральная»

Как пояснили в комитете по контролю за имуществом Петербурга (ККИ), кадастровая стоимость одного квадратного метра в этом здании оценивается в 71 тыс. рублей, тогда как рыночная цена «квадрата» в районе достигает 200–300 тыс. рублей. Включение или исключение объекта из перечня влияет на размер налога на имущество — разница может составлять от 10–20% до 80–90%.

При формировании перечня на 2026 год поступило 104 возражения в отношении 65 объектов, тогда как при подготовке перечней на 2024 и 2025 годы их было 56 и 37 соответственно. Поток обращений, по мнению экспертов, связан с недавней переоценкой кадастровой стоимости и ростом налоговых ставок. В список объектов «по кадастру» попадают бизнес-центры и ТЦ площадью более 500 кв. м, где не менее 20% площади занято торговлей или офисами.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что концерн «Питер» миллиардера Николая Пономарева выиграл спор с городом, обязав чиновников включить в льготный перечень бизнес-центр на Малой Морской улице и торговый центр на улице Типанова.

