Суд признал незаконным отказ ККИ по двум объектам концерна «Питер»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным отказ городского комитета по контролю за имуществом включить два объекта ООО «Концерн “Питер”» в перечень недвижимости, налог на имущество по которой рассчитывается по кадастровой стоимости. На соответствующее решение обратил внимание «Деловой Петербург».

Речь идет о бизнес-центре на Малой Морской улице площадью 13,8 тыс. кв. м с кадастровой стоимостью 946,4 млн рублей и торговом центре на улице Типанова площадью 15 тыс. кв. м с кадастровой стоимостью 828,7 млн рублей. Оба объекта были включены в перечень на 2023 и 2025 годы, но не вошли в аналогичный список на 2024 год. После этого концерн оспорил отказ чиновников в суде.

Суд указал, что характеристики зданий на момент формирования перечня не менялись, а оба объекта соответствуют необходимым критериям для включения в список. В частности, не менее 20% их площади используется под офисные и торговые функции.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что спор касается порядка определения налоговой базы по налогу на недвижимость. По их словам, расчет по кадастровой стоимости во многих случаях может быть выгоднее бизнесу за счет более предсказуемой налоговой нагрузки и возможности применения льгот. Юристы также считают, что шансы на пересмотр решения невысоки, поскольку суд первой инстанции подробно оценил фактические обстоятельства дела и соответствие объектов установленным критериям.

Артемий Чулков