Петербургский СКА расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком

Хоккейный клуб СКА объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон. Форвард вернулся в петербургскую команду в ноябре 2025 года.

«Армейцы благодарят Лайпсика за игру и желают удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении.

В текущем сезоне на счету форварда 31 матч и 16 (10+6) очков, всего в составе армейцев он набрал 20 (12+8) очков в 52 играх. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ господин Лайпсик установил достижение, став первым игроком СКА, который забросил шайбы в пяти гостевых матчах подряд.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что СКА вышел на ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Первая встреча между армейцами пройдет в Москве 23 марта, начало в 19:30.

Андрей Маркелов