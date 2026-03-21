Верхом на «драконе»

Хоккеисты СКА завершили регулярный чемпионат КХЛ матчем с «Шанхайским драконами». Армейцы в пятый раз победили «соседей», на этот раз со счетом 5:1, и продолжат борьбу в плей-офф, где встретятся с ЦСКА. «Драконы» провели последний матч в сезоне, не попав в Кубок Гагарина. Следующий сезон, как сообщили руководители китайского клуба, они снова проведут на «СКА Арене».

Фото: ХК СКА

Значимость «дерби Северной столицы», появившегося в КХЛ в этом сезоне, ушла в пятницу на второй план на фоне вопроса о том, кто станет соперником армейцев Петербурга по первому раунду куба Гагарина. Хотя «Шанхайским драконам» очень хотелось в этот день «хлопнуть дверью» - и в знак завершения сезона, и в дуэли со СКА, которому они проиграли до этого четыре матча подряд, выиграв только в самом первом - том, что открывал в сентябре регулярный чемпионат. Но армейцы оказались сильнее, забросив пять шайб в ответ на то, что «драконы» открыли счет в первом периоде. Героем встречи стал форвард СКА Валентин Зыков, сделавший хет-трик. Многие даже удивились, что он стал первым в КХЛ для Зыкова, который выступает за СКА с 2021 года. У него особая роль на площадке: «бодаться» с соперниками на пятачке, закрывать обзор вратарю. В центре внимания Зыков часто, но нужно еще уметь забивать голы. Лучшим в этом амплуа, если вспоминать, советский хоккей, был нападающий Борис Михайлов. Он все время вел жестокую борьбу у ворот, получал от защитников, но стал одним из самых результативных нападающих в истории.

Свою последнюю шайбу в этой игре Зыков забросил за несколько минут до финальной сирены. Исход матча СКА с «драконами» не таил интриги после второго периода, когда армейцы вели 4:1, и всех занимал вопрос, на кого они выйдут, в случае победы, в первом раунде плей-офф. На эту роль претендовали несколько команд Западной конференции, игравших одновременно, и в итоге СКА финишировали на пятом месте, «попав» на ЦСКА, которий завершил чемпионат четвертым. Одинаковое количество очков с петербуржцами - по 81 - набрали «Торпедо» и московское «Динамо», но у СКА оказалось больше побед в основное время (28 против 27 и 26) - этот фактор играл решающую роль. Московский «Спартак» отстал от этой группы на два очка.

Сейчас трудно сказать, повезло ли петербургским армейцам с таким жребием. С одной стороны, в ЦСКА работает тренер Игорь Никитин приведший в прошлом сезоне к победе в Кубке Гагарина ярославский «Локомотив». С другой, столичная команда не показывала по ходу сезона стабильной игры и опередила в таблице «Запада» СКА всего на три очка. В чемпионате КХЛ СКА и ЦСКА провели четыре матча, в которых одержали по две победы (петербуржцы проиграли 3:4 дома и 2:3 в серии буллитов в Москве, выиграли 4:1 в Москве и 3:0 дома). Так что дуэль - совершенно непредсказуемая.

Во всяком случае, СКА не «выбирал» себе соперника по плей-офф, как сказал после матча с «драконами» тренер команды Игорь Ларионов. Другие команды, возможно, этим занимались, стремясь расположиться в таблице так, чтобы не встретиться с «неудобной» командой. Первые матчи стартового раунда Кубка Гагарина СКА и ЦСКА проведут 23 и 25 марта в Москве, потом переедут в Петербург, где встретятся 27 и 29 марта. Пятая встреча, если такая понадобится, пройдет в Москве, так как ЦСКА имеет преимущество своей площадки как команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата. Серия продлится до четырех побед одного из клубов. В предыдущих сериях плей-офф СКА три раза «проходил» армейцев Москвы, а те шесть раз брали верх над петербургской командой. Но теперь все это - история. Противостояние СКА и ЦСКА начнется с чистого листа.

Что касается «Шанхайских драконов», то они и следующий сезон проведут на «СКА Арене», построенной когда-то для СКА, - об этом китайский клуб объявил незадолго до начала своего заключительного матча в чемпионате КХЛ. Переезд в Шанхай, куда планирует перебраться «Дрэгонс», откладывается. СКА о своих планах на будущий сезон пока не объявлял. Сейчас главная задача клуба - как можно успешнее выступить в плей-офф. Вариант, при котором СКА и «Шанхай» будут делить одну арену, теоретически существует, но малореален. Армейцам выгоднее принимать соперников в Ледовом дворце. Тем более что Игорь Ларионов после матча с «драконами» сказал, что на хоккейной кухне Петербурга должен быть один хозяин.

Кирилл Легков