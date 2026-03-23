Телеведущую Галину Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище
В Петербурге прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Галиной Мшанской, сообщает 78.ru. Легенда ленинградского телевидения скончалась 20 марта на 92-м году жизни.
Телеведущая и супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская
Фото: Telegram-канал телеведущей Ники Стрижак
Проводить деятеля культуры в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Гроб вынесли из траурного зала под аплодисменты. Госпожу Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище.
На церемонии присутствовал супруг покойной — народный артист СССР Олег Басилашвили. 91-летний мэтр театра и кино передвигался в инвалидной коляске, ему требовалась помощь.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в БДТ имени Г. А. Товстоногова, где служит артист, отменили его творческий вечер в связи с тяжелой утратой.