Телеведущую Галину Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище

В Петербурге прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Галиной Мшанской, сообщает 78.ru. Легенда ленинградского телевидения скончалась 20 марта на 92-м году жизни.

Телеведущая и супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская

Фото: Telegram-канал телеведущей Ники Стрижак

Проводить деятеля культуры в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Гроб вынесли из траурного зала под аплодисменты. Госпожу Мшанскую похоронили на Большеохтинском кладбище.

На церемонии присутствовал супруг покойной — народный артист СССР Олег Басилашвили. 91-летний мэтр театра и кино передвигался в инвалидной коляске, ему требовалась помощь.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в БДТ имени Г. А. Товстоногова, где служит артист, отменили его творческий вечер в связи с тяжелой утратой.

Андрей Маркелов