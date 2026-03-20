Олег Басилашвили отменил творческий вечер в БДТ после смерти супруги

Народный артист СССР Олег Басилашвили отменил творческий вечер, запланированный на сцене БДТ 25 марта, сообщает пресс-служба культурного учреждения. Билеты, купленные в театральных кассах города, можно вернуть по месту приобретения. Возврат электронных билетов будет осуществлен автоматически.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Причиной отмены вечера стала смерть супруги артиста Галины Мшанской, скончавшейся в ночь на 20 марта в возрасте 91 года. Причины смерти телеведущей, под авторством который выходила программа «Царская ложа», называют обширный инфаркт. Свои соболезнования господину Басилашвили выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и творческий коллектив БДТ.

Андрей Маркелов