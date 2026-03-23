Не сдавшие ОГЭ петербургские девятиклассники смогут получить рабочую специальность
Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга поддержал законопроект, который позволит выпускникам девятых классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, пройти профессиональное обучение за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба городского парламента.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как отметил спикер Законодательного собрания Александр Бельский, сегодня у подростков, не сдавших ОГЭ, практически нет вариантов для продолжения образования. В 2025 году, по его словам, в такой ситуации оказались порядка 560 юных петербуржцев. При этом федеральное законодательство позволяет регионам направлять бюджетные средства на подготовку рабочих и служащих из числа этой категории.
Перечень доступных специальностей будет сформирован исходя из потребностей города. Ожидается, что принятие закона позволит предотвратить социальное исключение подростков и обеспечит рынок труда квалифицированными кадрами.
