Главные новости за неделю 16–22 марта: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Предприниматель Бай Усубалиев стал собственником 20% ООО «Манила» — юридического лица ресторана Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге. Оставшиеся 80% принадлежат Ксении Собчак, следует из данных Rusprofile. Заведение открылось в 2023 году. Сначала Ксения Собчак делила доли в проекте с ресторатором Антоном Пинским, основателем группы Pinskiy & Co, в пропорции 15% на 85%.

На Выборгской набережной 16 марта приступили к сносу бизнес-центра «Акватория». Об этом сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». На месте здания должен появиться премиальный жилой комплекс с одноименным названием. Девелопер в лице ГК ПСК уже получил необходимые разрешения и ведет подготовительные работы. Сначала разберут наземную часть «Акватории», после чего займутся фундаментом.

Завод Bosch по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом, находящийся под управлением «Газпром Бытовые системы», по итогам 2025 года получил 192,5 млн рублей прибыли после 1,7 млрд рублей убытка годом ранее. Об этом написал РБК со ссылкой на финансовую отчетность предприятия. Выручка ООО «БСХ Бытовые приборы» за год выросла со 100 млн до 422,4 млн рублей.

Комитеты Совета федерации по государственному строительству, по безопасности и по региональной политике поддержали кандидатуры Андрея Гуришева и Петра Забурко на должность прокуроров Петербурга и Ленобласти соответственно. Господин Гуришев с лета 2017 года возглавлял прокуратуру Новгородской области, господин Забурко работал заместителем прокурора в городе на Неве с 2021-го.

Акционерное общество «Услуга», владеющее Домом быта на улице Декабристов, вынуждено экстренно адаптировать бизнес-стратегию в ожидании изъятия земли под строительство второго выхода станции метро «Театральная». В годовом отчете «Услуги» говорится, что в 2025 году «после очередной информации в СМИ о возможном изъятии» компания продолжила сдавать освобождающиеся помещения по заниженной цене.

Окружной суд Варшавы удовлетворил 18 марта запрос Украины об экстрадиции петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», который ведет защита россиянина. Киевские власти обвинили его в уничтожении объекта культурного наследия — древнего города Мирмекий в Керчи.

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга опубликовали материалы экспозиции по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3» в Приморском районе. Инициатором подготовки документации выступает АО «Синергия».

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подал пять исков к ООО «Геоизол» на общую сумму более 800 млн рублей. В Смольном заявили, что претензионная работа ведется из-за неисполнения подрядчиком обязательств по контракту на строительство парка электробусов на Ржевке.

Городской суд Петербурга не удовлетворил требование прокуратуры о замене штрафа бывшему издателю газеты «Мой район» и основателю сервиса доставки iGooods Григорию Кунису на срок в колонии. По делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) суд постановил дополнительно взыскать с предпринимателя 3,5 тыс. рублей, переведенные им НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Беспартийные депутаты фракции «Справедливой России — За правду» Законодательного собрания Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков, Любовь Менделеева пойдут на выборы в городской парламент от партии «Зеленые». В преддверии выборов в Государственную думу и заксобрания парламентарии и «Зеленые» заявили об объединении.

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась ведущая Ленинградского телевидения, супруга Олега Басилашвили Галина Мшанская. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Госпожу Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище 23 марта, место и время прощания уточняется. В связи с кончиной жены господин Басилашвили отменил творческий вечер в БДТ, назначенный на 25 марта.

Новым начальником УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен 52-летний генерал-майор Сергей Демьянишников, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 23 марта его должны представить личному составу управления на Литейном, 4. Господин Демьянишников родился в Иркутске, работал заместителем начальника УФСБ по Калининградской области, возглавлял управление ФСБ по Коми, а затем был замначальника управления «Т» ФСБ России.

Алексей Фрадин назначен директором Театра имени Ленсовета. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Господин Фрадин более 30 лет работает в учреждениях культуры Петербурга. С 2006 года он был художественным руководителем Ледового театра, затем возглавлял детский музыкальный театр «Зазеркалье», а с 2015 года руководил Театром комедии имени Акимова.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга добилась удовлетворения десяти исков о компенсации морального вреда, причиненного посетителям ресторана «Токио Сити» на улице Сизова после пищевого отравления. С ответчика взыскали около 1,5 млн рублей сообщили в пресс-службе ведомства. В ноябре 2024 года блюдами из рыбы в заведении отравились не менее 43 человек. По результатам обследований выяснилось, что они заразились сальмонеллезом.

Смольный выделил 200 млн рублей на поиск подрядчика, который займется оформлением стенда города на Петербургском международном экономическом форуме. Площадь застройки двухуровневого стенда составит около 1,7 тыс. кв. м. без учета второго этажа. Экспозиция будет рассчитана на одновременное пребывание до 500 человек.

Глава ОСК Андрей Пучков заявил о запуске производства малооборотных двигателей на Пролетарском заводе в Петербурге. Решение позволит восстановить полный цикл создания сложных двигателей, которые ранее закупались за рубежом. Основным заказчиком выступит Северная верфь.

Днем 22 марта в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников. В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Через некоторое время они были сняты, затем введены вновь. Глава региона несколько раз сообщал об уничтожении вражеских БПЛА, на момент публикации их число достигло десяти. Позднее воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.

В связи с ограничениями самолет, следовавший из Минеральных вод в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия на подлете к Пулково. Воздушное судно долгое время ожидало приземления и запросило посадку в связи с низким уровнем топлива.