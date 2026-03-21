Власти Петербурга потратят 200 млн рублей на создание стенда на ПМЭФ-2026

Смольный выделил 200 млн рублей на поиск подрядчика, который займется оформлением стенда города на Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующий документ опубликовали на портале госзакупок. Заказчиком выступает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Площадь застройки двухуровневого стенда составит около 1,7 тыс. кв. м. без учета второго этажа. Экспозиция будет рассчитана на одновременное пребывание до 500 человек.

Победителю конкурса, помимо возведения стенда и его последующего демонтажа, необходимо организовать кейтеринг и предоставить презентационную продукцию. Форум пройдет в городе на Неве с 3 по 6 июня.

Андрей Маркелов