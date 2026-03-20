Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым начальником петербургского УФСБ назначен Сергей Демьянишников

Новым начальником УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен 52-летний генерал-майор Сергей Демьянишников, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 23 марта его должны представить личному составу управления на Литейном, 4.

Сергей Демьянишников (справа)

Фото: Правительство Республики Коми

Сергей Демьянишников родился в Иркутске, работал заместителем начальника УФСБ по Калининградской области, возглавлял управление ФСБ по Коми, а затем был заместителем начальника управления «Т» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением объектов транспорта.

Прежний руководитель управления Александр Родионов, по информации издания, покидает должность в день 70-летия — 20 марта. Он возглавлял петербургское УФСБ с 2015 года.

Артемий Чулков

