Новым начальником петербургского УФСБ назначен Сергей Демьянишников
Новым начальником УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен 52-летний генерал-майор Сергей Демьянишников, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 23 марта его должны представить личному составу управления на Литейном, 4.
Сергей Демьянишников родился в Иркутске, работал заместителем начальника УФСБ по Калининградской области, возглавлял управление ФСБ по Коми, а затем был заместителем начальника управления «Т» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением объектов транспорта.
Прежний руководитель управления Александр Родионов, по информации издания, покидает должность в день 70-летия — 20 марта. Он возглавлял петербургское УФСБ с 2015 года.