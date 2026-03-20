Ведущая петербургского телевидения Мшанская умерла на 92-м году жизни

В Санкт-Петербурге умерла легендарная ведущая местного телевидения, супруга Олега Басилашвили Галина Мшанская. О ее смерти сообщила в Telegram-канале журналистка Ника Стрижак.

Галина Мшанская родилась в Ленинграде 20 февраля 1935 года. Телеведущая стала инициатором показа экранизаций всемирно известных опер и оперетт в 1970-х — 1980-х годах. Под ее авторством выходила программа «Царская ложа», которую сама же и вела. Журналистка освещала все знаковые события культурной жизни Петербурга. Проект стал популярен и в других регионах СССР.

«Она всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали»,— отметила госпожа Стрижак.

Телеведущая добавила, что Галина Мшанская была самым главным человеком для Олега Басилашвили. Ника Стрижак выразила семье искренние соболезнования.

Татьяна Титаева