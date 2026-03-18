Варшавский суд постановил выдать Киеву петербургского археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы удовлетворил 18 марта запрос Украины об экстрадиции петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщил telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», который ведет защита россиянина. Киевские власти обвинили его в уничтожении объекта культурного наследия — древнего города Мирмекий в Керчи.

Сторона защиты настаивала, что дело не подпадает под экстрадиционные преступления. В заключении эксперта, на которое опирается обвинение, по словам адвокатов, отсутствуют доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба. Материалы дела, настаивает сторона защиты, описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что согласно УК этой страны не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением.

Кроме того, адвокаты археолога заявили об истечении срока давности. Предполагаемое, по версии их оппонентов, деяние могло быть совершено в 2014–2019 годах, а значит, предельный срок — 1 января 2024 года. Обвинение же Александру Бутягину предъявили лишь в октябре прошлого года.

Сам задержанный ученый перед началом слушания заявил, что не ждет от польского суда «ничего хорошего». При этом сегодняшнее решение не означает немедленной экстрадиции — оно будет обжаловано в суде высшей инстанции.

Андрей Кучеров