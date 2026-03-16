У ресторана Veter на «Летучем голландце» появился совладелец

Предприниматель Бай Усубалиев стал собственником 20% ООО «Манила» — юридического лица ресторана Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербрге. Оставшиеся 80% принадлежат Ксении Собчак, следует из данных Rusprofile.

Заведение открылось в 2023 году. Изначально Ксения Собчак делила доли в проекте с ресторатором Антоном Пинским, основателем группы Pinskiy&Co, в пропорции 15% на 85%. Осенью 2025 года господин Пинский вышел из проекта. С февраля 2026 года Ксения Собчак стала владельцем 100% ООО «Манила».

Бай Усубалиев также является соучредителем ООО «МП-Легион» и ООО «Профмедцентр». Обе компании зарегистрированы в Москве. В качестве основного вида деятельности первой указана торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, второй — общая врачебная практика.

Артемий Чулков