Беспартийные депутаты фракции «Справедливая Россия» пойдут на выборы в ЗакС от «Зеленых»

Беспартийные депутаты фракции «Справедливой России — За правду» Законодательного собрания — Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков, Любовь Менделеева — пойдут на выборы в городской парламент от партии «Зеленые». В преддверии выборов в Государственную думу и Заксобрания парламентарии и «Зеленые» заявили об объединении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским региональным отделением Российской экологической партии «Зеленые» и фракцией «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Депутат ЗАКСа Марина Шишкина (слева) и глава регионального отделения партии «Зеленые» Кристина Черемных перед церемонией

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским региональным отделением Российской экологической партии «Зеленые» и фракцией «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Депутат ЗАКСа Марина Шишкина (слева) и глава регионального отделения партии «Зеленые» Кристина Черемных перед церемонией

В четверг, 19 марта, руководитель фракции Марина Шишкина и глава регионального отделения Кристина Черемных подписали соглашение о сотрудничестве. В офисе партии на 5-й Советской улице начал работать предвыборный штаб «Зеленых», возглавлять который будут совместно Кристина Черемных и Марина Шишкина.

Марина Шишкина, по предложению члена федерального совета партии Константина Атаяна, возглавит общегородской список кандидатов в Заксобрание. Она подчеркнула, что решение о коллаборации принято всеми депутатами фракции. Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года.

С 2023 года Марина Шишкина — фактически беспартийный депутат. На выборах в 2021 году партия получила в Заксобрании пять мест: два — по списку и три — по одномандатным округам. Четверо депутатов состояли в партии, а еще один — бывший «яблочник» Михаил Амосов — только во фракции.

В начале февраля 2023-го парламентарий ушла с должности главы петербургского отделения «Справедливой России». Через два месяца вся фракция СРЗП во главе с госпожой Шишкиной заявила о выходе из партии, пояснив, что ее повестка изменилась в сторону, «не соответствующую нашему пониманию идей справедливости». Ранее госпожа Шишкина заявляла, что не может поддержать сближение председателя партии Сергея Миронова с ЧВК «Вагнер». Несмотря на разрыв, фракция продолжила носить имя «Справедливой России».

Надежда Ярмула