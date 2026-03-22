Летевший из Минвод в Петербург самолет подал сигнал бедствия перед приземлением

Самолет, следовавший из Минеральных вод в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия на подлете к Пулково. Это было необходимо, чтобы получить разрешение на посадку сообщили в авиакомпании «Россия».

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Рейс FV6858, долгое время ожидал приземления из-за введенных Росавиацией ограничений. Самолет запросил посадку в связи с низким уровнем топлива.

Днем 22 марта в регионе объявили опасность атаки беспилотников. В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Через некоторое время они были сняты, затем введены вновь.

